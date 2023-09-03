Путин сделал очень странное умозаключение Альфред Кох

3.09.2023, 9:34

3,038

Дедушка не вполне здоров.

Пресс-служба Путина фонтанировала креативом. Так, например, была показана встреча Путина в «День знаний» 1 сентября с особо продвинутыми школьниками в рамках проекта «Разговор о важном».

На этой встрече Путин рассказал школьникам о письмах своего деда на фронт сыну, где тот призывает сына «бить гадов». Так же он сообщил, что дед в этих письмах обращался к сыну на «вы», что по версии Путина свидетельствует о «глубокой внутренней культуре русского народа».

Далее, Путин сделал очень странное умозаключение: «Когда я прочитал наказ деда к своему сыну, я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне: победить такой народ с таким настроем невозможно. Мы абсолютно были непобедимы. И сейчас такими являемся».

Режьте меня на куски, но как из наказа «бить гадов» можно сделать вывод о непобедимости русского народа - я не понимаю. И особенно непонятно почему из непобедимости почти восьмидесятилетней давности вытекает непобедимость сегодняшних русских.

Есть масса народов (и русские в их числе) которые то выигрывали войны, то проигрывали. И выигрыш одной войны никогда не был гарантией от проигрыша следующей.

К тому же путинский дед наверняка знал о существовании фронтовой цензуры, СМЕРШа и прочих прелестей сталинской армии и поэтому писал эти лозунги вовсе не от распирающего его осознания русской «непобедимости», а потому, что прекрасно понимал кто их будет читать еще до того, как они попадут в руки его сына.

(Я, кстати, легко себе представляю какого-нибудь немецко-фашистского отца, который писал сыну на фронт письма с призывам «бить русских унтерменшей». Но никакой «непобедимости» из этого не вытекло… )

Как вообще из расхожих наказов и лозунгов Путин делает вывод о «непобедимости русского народа» так и осталось для меня загадкой. И я тихо подозреваю, что не только для меня, но и для школьников, которые его слушали.

Наверняка дети, слушая старика, сделали вывод, что патриотизм это скучное бахвальство и восхваление самих себя. Без аргументов, без логики и в полном отрыве от реальности. И что дедушка не вполне здоров и находится в плену каких-то фантазий и мифов о непобедимых чудо-богатырях, которые видят свое предназначение лишь в том, чтобы поскорее сложить голову за Путина, который является синонимом России.

Еще большее впечатление на меня произвел видеорепортаж, который я тут же про себя назвал «Приезд фюрера в Линц»: Путин «внезапно» посетил село Тургиново в Тверской области, где жили его предки.

Не передать словами тот всплеск монархического восторга, который пережили обитатели этого села в момент, когда Путин вышел из своего «Ауруса». Они кинулись его трогать, жать руку, обнимать. Те. кто не мог тактильно выразить свою любовь, просто кричали ему что-то очень комплиментарное и одобрительное.

Плешивый был доволен и чувствовал себя абсолютно в своей тарелке. Он принимал эту любовь пейзан как должное и с несколько снисходительной улыбочкой жал руки и что-то бормотал одними губами. Я остался очень доволен увиденным свинством.

Этот запрограммированный экстаз вождя и народа был настолько механистичен и лишен хоть какой-то теплоты и человечности, что мне показалось, что вся эта массовка - это вовсе даже не люди, а роботы, настолько они были предсказуемы.

В одном из рассказов Чехова помещик хвастается перед собеседником своим конюхом, который может выстругать человечка: «его дернешь за веревочку - а он непристойность сделает!» Так и эти деревянные люди все дружно делают непристойность, когда их дергают за веревочку…

И уж если говорить о какой-то русской непобедимости, то вот в этом-то она и заключается: в невероятной, искренней непобедимой любви к начальству.

В этой стадности, которую они сами называют «соборностью», в любви к хозяйской плетке и сапогу… Впрочем, про это уже написаны горы книг. Практически вся настоящая русская литература - об этом.

Ничто не может ее победить: ни технический прогресс, ни открытость миру, ни просвещение. Каждое поколение россиян вновь и вновь воспроизводит один и тот же стандарт взаимоотношений царя и народа. Так был тысячу лет назад, так есть и сейчас.

Их можно расстреливать - миллионами, морить голодом - десятками миллионов, ссылать на каторгу в Сибирь, класть штабелями в мясных атаках - а им и горя мало: «Сил вам Владимир Владимирович! Мы вас поддерживаем! Так держать! Спасибо вам, Владимир Владимирович! Берегите себя! Вы нам нужны!»

Очень хочется победы. Тем более, что наше дело правое. Поэтому враг будет разбит. И значит победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».