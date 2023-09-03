Почему все шутят над песней «3 сентября» 3 3.09.2023, 9:45

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Как хит Шуфутинского стал популярным мемом.

Сегодня в Сети традиционно начали появляться шутки о «3 сентября» – песне российского шансонье Михаила Шуфутинского.

О чем песня «3 сентября» и как она стала мемом

«3 сентября» Михаилу Шуфутинскому в 1993 году принес композитор Игорь Крутой, а слова к ней написал Игорь Николаев. Шансонье рассказывал в интервью, что он согласился исполнить композицию, ведь в ней будто бы каждый слушатель, мог «найти что-то свое, вспомнить то, что происходило в его жизни».

Песню ждал феерический провал. Все изменилось с расцветом эры мемов, когда руки шутников дошли до забытой композиции. Разнообразие ремиксов, шуток, фотожаб и видео-приколов «возродили» в памяти постсоветского пространства «3 сентября».

Как в Украине «Осень» Иво Бобула «перевернула» Шуфутинского

Украинский портал «Музвар» в 2022 году всерьез взялся за украинизацию медиапространства украинцев и положил начало новому тренду, напомнив о мелодичной композиции «Осень». Мол, не обязательно отказываться от того, чтобы праздновать наступление нового времени года музыкой, но лучше заменить трек российского певца на украинский хит, пишет obozrevatel.com.

Хотя на самом деле популярной «Осень» не была, под влиянием украинизации слушатели по-новому посмотрели на песню и искренне ее полюбили.

Почему в 2023 году тренд может не повториться

1 сентября «Музвар» призвал украинцев снова отказаться от «3 сентября» в пользу украинских песен, но в комментариях не все встретили идею с энтузиазмом. Причиной стал скандал, в который Иво Бобул попал в начале года.

Речь идет о его скандальных заявлениях о том, что современные женщины «меркантильные», а «хорошие девочки должны сидеть дома». Впоследствии Бобул обвинил интервьюера Эмму Антонюк в желании пропиариться на имени звезды, а также в непрофессионализме. По словам певца, он запретил публиковать интервью.

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