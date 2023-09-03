Синоптики подробно рассказали о погоде в Беларуси на следующей неделе 3.09.2023, 9:56

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Каким будет начало осени?

Лето закончилось, однако умеренно теплая погода еще порадует и в начале календарной осени. Температурный фон будет опережать климатическую норму на 1−3°C. Дождей и гроз прогнозируется не много. Умеренное тепло продержится практически всю первую декаду сентября. И дальше резкого осеннего похолодания не предвидится, рассказал на телеканале ОНТ синоптик Дмитрий Рябов.

В начале недели Беларусь будет находиться в зоне влияния области высокого атмосферного давления и влажных, неустойчивых, умеренно теплых воздушных масс с запада. Переменная облачность. В понедельник по юго-востоку, во вторник по северу небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Влажность до 80%. Ветер западной четверти, умеренный. Ночью — от +9 до +14°C, днем в понедельник воздух прогреется от +18 до +23°C, во вторник — от +19 до +25°C.

В середине недели за ситуацию в атмосфере над Беларусью станет отвечать очередной атмосферный фронт с Балтийского моря, он принесет кратковременные дожди, наиболее интенсивные по северо-восточной половине. Ветер северо-западный, умеренный. Влажность до 80%. Ночью в среду от +8°C по северу до +16°C по югу, днем столбики термометров на отметках от +16 до +21°C.

В начале второй половины недели скажется влияние антициклона с центром над Скандинавским полуостровом. Ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь по северо-востоку возможны небольшие, короткие дожди. Ночью и утром местами туман, видимость до полукилометра. Влажность до 60%. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Ночью от +7 до +12. Днем в четверг от +14°C в Витебске до +20°C в Бресте, в пятницу до +18°C.

«И, предварительно, в следующие выходные на погоду продолжит оказывать влияние область высокого атмосферного давления и малоактивные атмосферные фронты. Облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Влажность до 50%. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Ветер западной четверти, умеренный. Ночью от +7 до +12°C. Днем в субботу от +17°C по северу до +24°C по западу, в воскресенье от +17°C по северо-востоку до +25°C по юго-западу», — подытожил Рябов.

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