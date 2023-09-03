По цене Турции: белорусы открыли экзотическое направление, где можно отдохнуть без виз 6 3.09.2023, 10:24

8,914

В копилке путешественников — уже больше 40 стран.

В последние годы отдых в Турции и Европе становится развлечением для «богатых» — белорусы не перестают удивляться подскочившим ценам. Альтернативой может стать азиатская экзотика. В турагентствах говорят, что сейчас неплохо продается Шри-Ланка. А если хорошо подготовиться, можно замахнуться на еще более неизбитые направления.

Активные белорусы Анна и Иван весной провели больше двух недель в Камбодже и Малайзии и потратили на двоих $3800 — вполне адекватные деньги по меркам Турции, пишет onliner.by.

В копилке путешественников — уже больше 40 стран. Все свои поездки ребята организовывают самостоятельно — говорят, что такой отдых получается гораздо более насыщенным и экономичным. Ради интереса Анна сравнила предложения от турфирм — такая же по насыщенности поездка обошлась бы в два раза дороже. Так что ехать надо самим и ничего не бояться, успокаивает девушка и подробно рассказывает обо всех нюансах поездки:

— Наш взгляд на Юго-Восточную Азию пал еще осенью — из-за большого выбора стран, культур, хорошего климата круглый год и, что немаловажно, простых визовых требований для белорусов.

Лично меня давно манила Малайзия — своими небоскребами, индустриальными видами и бассейнами на крыше. А Ваня грезил о незаезженной и самобытной Камбодже. «Так почему бы не совместить?» — подумали мы. Тем более что самый оптимальный вариант по перелетам в Камбоджу как раз был через Малайзию.

Добирались до Камбоджи четырьмя рейсами

Маршрут мы спланировали таким образом, чтобы сначала посмотреть Камбоджу. Добирались на самолете четырьмя рейсами: Минск — Москва, Москва — Доха, Доха — Куала-Лумпур, Куала-Лумпур — Пномпень. В воздухе провели в сумме 14 часов, а вообще до точки назначения добирались около полутора суток.

Долго? На самом деле, звучит страшнее, чем было на самом деле. Главное — позитивный настрой и удобная одежда. В любом случае перелеты — это лучше, чем работать! А еще это отличное время подумать о предстоящих приключениях.

Между рейсами у нас были небольшие стыковки — по 2—4 часа ожидания. А во время длительных перелетов мы спали. У Qatar Airways очень удобные кресла, плюс выдают пледы и маски. Ваня после перелетов даже решился брать в аренду мотоцикл и ехал два часа — в этот же день.

Никаких мучений с визами

Как ни странно, но в Камбоджу белорусам нужна виза. При этом получить ее очень просто в аэропорту — весной стоимость была $30.

Мы рекомендуем оплачивать сбор за визу только в кассе, иначе легко попасть на «развод». Даже если к вам подходит сотрудник таможни в форме и предлагает передать паспорта, это не бесплатно! За такую услугу просят от $5 на человека.

Также мы советуем не оформлять электронную визу заранее. Она дороже, и данные частенько «теряются» по пути, поэтому приходится оплачивать сбор повторно в кассу.

Транспорт и жилье — все просто и недорого

По Камбодже мы перемещались на арендованном мотоцикле (обошелся нам в $10 в сутки). Если нужен именно мотоцикл, то лучше брать его в столице — Пномпене. Если вам достаточно скутера, то можно договориться обо всем на месте. Также мы рекомендуем заранее скачивать приложение такси и доставки Grab — расценки невысокие и в Малайзии тоже пригодится.

Жилье мы бронировали на booking.com, выбрали бунгало в городе Кампот и гостевой дом в Сиемреапе. Если остановитесь в Кампоте недалеко от реки, то обязательно узнайте в отеле, есть ли каяки в наличии. Обычно они предоставляются бесплатно — экономия минимум $20 обеспечена.

Первое, что сразу бросается в глаза на дорогах Камбоджи, — это необычные мотоперевозки. Думаю, они могут удивить даже искушенного азиатскими странами путешественника. Необычна сама конструкция мотоциклов, а еще разнообразие перевозимых грузов. Тут долго объяснять: как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Плавучие деревни — впечатление №1 в Камбодже

Одно из самых незабываемых впечатлений в Камбодже на нас произвели местные плавучие деревни. Все дома расположены на сваях или бочках, и это имущество не облагается никакими налогами. Рекомендуем обязательно посетить это место — и по возможности своим ходом.

Когда мы приехали, долго не могли договориться с лодкой, потому что местным катать на лодках туристов запрещено. Экскурсии на одного стоят от $25 до $70. Сколько из этих денег перепадает жителям деревни — сказать сложно, но, думаем, немного. Когда мы все же нашли двух местных ребят и дали им $10 за катание на лодке, увидели просто неподдельную радость и счастье в их глазах.

Вначале нас повозили по самой деревне на веслах, а потом уже на моторе по самому большому водоему Индокитайского полуострова — Тонлесап. Местные его называют камбоджийским внутренним морем. Глиняная вода визуально кажется грязной, но увидеть это место определенно стоило, эмоции непередаваемые. Даже не верится, что в таких условиях могут жить люди.

Есть, конечно, деревни более развитые — со школами, больницей и жандармерией на сваях. Не менее интересно поездить и по «обычным» местным деревням и рисовым полям. Почти в каждом доме есть гамак, а белье сушится на улице на вешалках. Выглядит очень атмосферно.

Дорога выше облаков и ужин с личинками

Определенно стоит съездить в Национальный парк Бокор (вход стоит всего полдоллара). И даже не ради самого парка, а из-за очень красивой дороги, которая местами проходит выше облаков. По пути нас встречали доброжелательные обезьянки.

Именно в Камбодже мы рискнули попробовать экзотическую еду. На местном рынке купили три интересных блюда — это были лягушки, сверчки и какие-то личинки. Уверенности добавляло то, что прямо перед нами полуторагодовалый маленький камбоджиец умял несколько лягушек. Мы с парнем попробовали абсолютно все. Признаюсь, личинки на вкус ужасны — как паленая пластмасса. А все остальное оказалось вполне съедобным.

Говорят, что ты не был в Камбодже, если не посетил храмовый комплекс Ангкор-Ват, который изображен даже на государственном флаге страны. Но знакомиться с главной достопримечательностью мы решили с воздуха, а именно с воздушного шара. Стоимость полета — $20 с человека. Где еще покатают над городом за такие деньги?

И не менее сильное впечатление произвели на нас люди. Несмотря на все проблемы и бедность, камбоджийцы невероятно улыбчивые, доброжелательные, открытые.

А окончательно покорили наше сердце буддийские монахи, которые позвали встречать закат на озере в буддийском храме в Кампоте. Это какая-то невероятно умиротворяющая и исцеляющая энергия.

Малайзия — страна, где не любят цифру 4

Из Камбоджи в Малайзию мы добрались на азиатском лоукостере AirAsia. Кроме столицы, обязательно рекомендуем зацепить островную часть Малайзии. Мы долго выбирали между Лангкави и Пенангом, и в пользу второго сыграл более удобный по времени перелет. Но вообще на каждом из островов есть что посмотреть.

Пенанг нам понравился еще при посадке — маленький и уютный, с красивым сочетанием гор и небоскребов.

Как и в Камбодже, жилье в Малайзии мы бронировали на booking.com. Но в этот раз выбор сделали в пользу апартаментов с видами и с бассейном на крыше. Интересно, что номер наших апартаментов в Джорджтауне был 3А, хотя по факту — это 4. Цифра 4 не встретится также ни в номерах домов, ни этажей. Причина в том, что китайский иероглиф, означающий 4, произносится практически так же (отличие — в тоне), как и иероглиф, обозначающий «смерть». А в Малайзии китайцев очень много.

Какой же контраст с Камбоджей! Даже не верится, что еще день назад мы ездили по плавучей деревне с домиками на сваях, а сегодня любуемся уже небоскребами. На ночь мы оставили телефон на таймлапс, и вот что получилось.

Столица острова, Джорджтаун, знаменита своей культурой уличной еды. На двоих больше чем $8 нам потратить не удавалось ни разу. Все вкусно, в меру остро и разнообразно.

По острову мы также передвигались на арендованном скутере за $9 в сутки. А на заправке нас ждал очень приятный сюрприз в виде цены за литр бензина — всего полдоллара.

Шикарные пляжи и обзорные площадки

Остров Пенанг приятно удивил нас пляжами. Их много: чистые, красивые и безлюдные. Каждый день мы были на пляжах, причем всегда на разных. Туристов практически нет, а местные не купаются — это связано с древними легендами о злых духах и морских чудовищах.

Обязательно рекомендуем подняться на башню Комтар. С 68-го этажа открывается прекрасный вид на остров. Причем наблюдать за пейзажами вы будете, стоя на прозрачном мосту, высота которого 249 метров. Входной билет обошелся каждому из нас по $16, но мы не пожалели. Это определенно одна из лучших обзорных площадок, на которых удалось побывать.

Удивили нас и малазийские деньги. Купюры номиналом 1 и 5 ринггитов изготовлены из прочного полимерного материала, они не мнутся и не промокают (проверено эмпирическим путем).

Перебраться в столицу Малайзии — город Куала-Лумпур — можно на авто, так как остров соединен с материком 20-километровым мостом. А можно полететь лоукостером AirAsia, как это сделали мы.

Когда вышли из аэропорта, снова были под впечатлением: удивляет сочетание зелени, бетона и стекла. Зелень очень гармонично вписана в архитектуру (или архитектура в зеленые сады).

В Куала-Лумпуре мы решили мотоцикл не брать и поселились в самом центре — недалеко от визитной карточки города — башен Петронас. Виды здесь завораживают в любое время суток.

Перемещаться по городу нам снова помогало приложение Grab. Также мы пользовались метро — есть как подземное, так и наземное. Проезжая со станции KL Sentral до Pasar Seni, прямо из метро можно увидеть три основные достопримечательности столицы — башни-близнецы, телебашню Менара и второе по высоте в мире здание Мердека. А лучший панорамный вид откроется из первого вагона. Так как метро там на автопилоте, место машиниста всегда свободно.

Что по деньгам? Самое дорогое — это перелеты

А теперь расскажем о материальной части этого приключения. Надеюсь, это поможет следующим путешественникам перед выбором страны.

Финансовый калькулятор выглядит следующим образом:

2 страны,

4 локации,

10 перелетов,

17 ночей.

За все это удовольствие мы заплатили $3800, не считая личных покупок (одежда, обувь, косметика).

Львиная доля расходов ушла на авиабилеты — $2700. Основной перелет Qatar Airways Москва — Доха — Куала-Лумпур туда-обратно стоил $2100. Но если покупать билеты заранее (за два-три месяца), абсолютно реально найти варианты за $800—900 на одного.

Значимой статьей расходов стали перелеты до Москвы из Минска — $300. Раньше мы чаще добирались до Москвы на поезде «Ласточка», но в этот раз были ограничения по времени. Перелеты внутри Камбоджи и Малайзии стоили нам те же $300.

Жилье в таких странах стоит совсем недорого. За 17 ночей мы отдали на двоих $425.

Питание ни в одном отеле мы не брали, но вообще этот вопрос можно решить очень дешево, если ходить в местные, а не туристические кафе. У нас на еду ушло около $350.

На мотоцикл и скутер в сумме мы потратили $120 (аренда + топливо). Визы в Камбодже стоили $60. И еще где-то $150 мы потратили на входные билеты и прочие мелкие расходы.

Ради интереса по возвращении мы поинтересовались ценами на туры в трех агентствах. Самый бюджетный вариант на 11 ночей (с завтраком) в Малайзии потянул на $3970 с перелетом из Москвы (авиакомпания та же, что и у нас). Несложно посчитать, на сколько выгоднее получилась поездка в две страны на такое большое количество дней.

После вопроса «сколько за все отдали?» от знакомых чаще всего следует второй: «И где вам понравилось больше: в Камбодже или Малайзии?»

Могу сказать, что страны и сам отдых получились настолько разными, что выбрать из них очень сложно и даже невозможно.

Камбоджа зацепила своей самобытностью, культурой, необычайно доброжелательными людьми и колоритными пейзажами. Малайзия — невероятными видами и находящимися в гармонии с природой бетонными зданиями. Но именно в Малайзии пришло осознание того, насколько же далеко мы забрались, и именно там стали думать, в какое еще необычное место поехать в следующий отпуск!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».