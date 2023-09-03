Рогачевский активист в знак протеста отказался от гражданства Беларуси 3.09.2023, 10:58

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Ранее его оштрафовали за фото президента Польши Анджея Дуды.

Рогачевский активист Денис Дашкевич отказался от белорусского гражданства и закрыл все свои связанные с Беларусью проекты. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В связи с неопреодолимыми обстоятельствами я вынужден объявить о закрытии всех своих проектов, которые связаны с РБ, включая основанное в 2011 году мной издание «Рогачев Онлайн». Также я направил официальное письмо в адрес администрации Лукашенко об отказе от всех государственных наград и званий. МИД Беларуси получил мой запрос об отказе от белорусского гражданства. Я не хочу больше ничего иметь общего со своей бывшей страной. Буду пробовать реализовать свои идеи в новой стране», — сообщил Денис Дашкевич.

Денис Дашкевич — 38-летний активист из Рогачева. Больше десяти лет он вел региональный ресурс «Рогачев Онлайн». Милиция составила на активиста протокол за фото президента Польши на фоне флага, похожего на БЧБ. Выяснилось, что на него донесла местный идеолог Наталья Прус, а флаг на снимке не имеет отношения к Беларуси. Внизу на полотнище видна зеленая полоса, а в центре находятся деревья — это флаг польско-венгерской дружбы.

Позже стало известно, что за это фото на Дениса Дашкевича завели уголовное дело. Эту новость мужчина узнал из государственной районки «Свабоднае слова».

В конце августа мужчину оштрафовали за фото с Дудой на 740 рублей с конфискацией «предмета правонарушения». Его судили заочно, так как он уехал из Беларуси почти год назад. К нему домой в Рогачеве периодически приходят силовики.

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