СМИ: Компания, управлявшая самолетом Пригожина, заметает следы 3.09.2023, 11:04

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Всех сотрудников неожиданно уволили.

Как стало известно связанному с российскими силовиками телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, сотрудникам компании МНТ «Аэро», которая управляла разбившимся бортом Евгения Пригожина, сообщили о закрытии фирмы. Все техники и пилоты должны явиться за расчетом.

Всего у МНТ «Аэро» было три джета и все они обслуживали Пригожина: подсанкционный Hawker с бортовым RA-02791; еще один Hawker RA-02878; и разбившейся RA-02748 – Embraer.

Как выяснил ВЧК-ОГПУ, RA-02791 находится на приколе – у него закончился срок эксплуатации двигателей, из-за санкций его просто не могут реанимировать.

Еще один Hawker RA-02878 с 13 августа на ремонте в Омске. С момента мятежа этот самолет курсировал между Петербургом и Минском и в итоге оказался в Сибири.

К середине августа 2023 года у фирмы МНТ «Аэро» был всего один самолет, способный летать. Но и его по распоряжению Пригожина выставили на продажу за 5 млн долларов.

В день вылета, закончившегося катастрофой, самолет осматривали потенциальные покупатели, другим в этот же день отправили документы, фото, видео самолета.

Embraer был основным и единственным бортом Пригожина и абсолютно непонятно, на чем бы он планировал передвигаться в дальнейшем, если бы сделка по продаже Embraer состоялась.

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