Почему нужно перезагружать телефон каждый день
- 3.09.2023, 11:23
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На это есть три веские причины.
Люди делятся на два лагеря, когда речь заходит о том, стоит ли перезагружать телефон. Есть те, которые стараются избегать перезагрузки любой ценой, даже жертвуя обновлением системы и те, кто делает это каждый день, пишет nv.ua.
Недавно премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе призвал жителей страны, перезагружать свои смартфоны хотя бы раз в день и эксперты полностью согласны с главой правительства, но с чем связаны такие рекомендации?
Кибербезопасность
Пользователям смартфонов рекомендуется перезагружать свои устройства по крайней мере раз в неделю, чтобы обезопасить себя от хакеров.
«Мы все несем ответственность. Простая вещь, каждый вечер выключайте телефон на пять минут, делайте это каждые 24 часа, когда вы чистите зубы или что-то другое», — цитирует The Guardian Энтони Альбанеза.
Регулярная перезагрузка телефона может минимизировать риск, поскольку она принудительно закрывает нежелательные приложения и процессы, работающие в фоновом режиме, с помощью которых киберпреступники могут собирать данные.
Эта практика необходима также для управления памятью, сохранения заряда батареи, общей производительности, обновления системы и предотвращения сбоев.
Повышает производительность
Со временем программы и процессы на нашем гаджете могут потреблять оперативную память устройства, в результате чего происходит его замедление его работы.
Перезагрузка помогает очистить эту оперативную память и позволяет телефону работать более эффективно. Кроме того, ненужные приложения, работающие в фоновом режиме, могут истощать аккумулятор, перезагрузка убирает эти приложения и помогает лучше управлять временем автономной работы.
Устраняет ненужные сбои
Регулярные перезагрузки могут остановить ненужные задачи и процессы, которые замедляют работу смартфона.
Есть обновления и исправления, которые требуют перезагрузки, чтобы полностью интегрироваться в систему, и со временем некоторые приложения могут не работать должным образом или привести к зависанию и сбою телефона. Регулярная перезагрузка может помочь предотвратить это.
Эксперты рекомендуют взять за привычку перезагружать телефон по крайней мере раз в неделю, чтобы он работал бесперебойно и оставался в оптимальном состоянии.