«Сама себе сказала: «Только не влюбись!» — но не сработало» 3.09.2023, 11:40

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Белоруска рассказала, как создала фермерскую семью и начала делать уникальные сыры.

На субботнем рынке «Ўсе Свае» (рыночек в Lidbeer Dvor, где свою продукцию представляют белорусские фермеры) павильон «Хлев и сыр» можно найти сразу – по длинной очереди покупателей. Что такого в сырах, ради которых люди приезжают к открытию рынка, как из истории любви родился уникальный проект, и почему его создатели, Анастасия и Александр, спят по 4 часа в сутки, рассказывает smartpress.by.

«Сама себе сказала: «Шандрикова, только не влюбись!». Но не сработало»

Сколько бы мы ни пытались «выдернуть» Александра для разговора – это невозможно: покупатели не отпускают.

Поэтому о том, как началась их история, рассказывает Анастасия. Ветеринарный врач международного уровня – она была максимально далека от идеи «переехать на хутор и пасти коров», но все пошло не по плану.

– На момент знакомства с Сашей, у меня уже сложилась довольно успешная карьера. Я, будучи магистром ветеринарных наук и практиком с большим опытом, консультировала людей и офлайн, и онлайн. Спасала жизни – и очень любила свою работу.

И вот однажды мне написал фермер Александр: нашел мой контакт на одном из форумов – у него умирала свинка, и местные врачи сказали, что сделать ничего не могут.

Свинку мы спасли, но перестать переписываться и созваниваться уже не могли. Когда Саша предложил встретиться, сама себе сказала: «Шандрикова, только не влюбись!».

Но, как обычно, это сработала ровно наоборот. Хотя мне было совсем не до отношений: я сама воспитывала и обеспечивала себе и дочкам достойную жизнь. Да и, в силу жизненных обстоятельств, относилась ко всему максимально скептично.

Жизненные обстоятельства у Анастасии и правда были необычными. И непростыми: с самого рождения она боролась за право ходить.

– Когда я родилась, врачи допустили серьезную ошибку, в результате которой у меня был фактически разрушен тазобедренный сустав. До шести лет я ходила в гипсе, который менялся по мере роста, по пояс. Сколько себя помню, столько стою возле окна – смотрю, как играют ребята во дворе, и думаю: почему все так? А дети ведь еще и жестоки к тем, кто на них не похож. В школе всякое было: не принимали, обзывали… Но и я себя в обиду не давала: однажды маму вызвали в школу за то, что я стукнула мальчишку, который меня обижал, костылем (смеется).

Детство, подростковый возраст, юность – карусель из походов в клиники, операций и реабилитации. Все начало налаживаться в университете… Но тут я падаю, врезаюсь ногами в металлическую дверь – и все начинается сначала.

За жизнь у меня было 13 операций и, честно скажу, я каждый день живу с болью. Но учусь ее не замечать.

Как же, с учетом этого, Анастасия справляется с тяжелым физическим трудом на ферме? Говорит, что это заслуга Александра.

– Представляете, каким нужно быть мужчиной – надежным и сильным – чтобы женщина, которая много пережила, привыкла быть самостоятельной и любит жизнь в городе – решилась уехать на хутор?

Он замечательный. И самую трудную работу взял на себя: уход и выпас животных, дойку коров. Я, конечно, стараюсь ему помогать, но даже в пределах кухни, пока делаю сыр, столько кругов наматываю, что голова кругом.

«Открываешь глаза в темноте и думаешь: «Когда это кончится?»

Сейчас у пары семь коров, телята, свиньи, гуси, куры и кролики. Хозяйство большое – управляются со всем вдвоем. Анастасия признается: за эти два года бывало, так трудно, что иногда опускались руки.

– Раньше (да и сейчас случается) мы с Сашей спали по четыре часа. Могли из-за этого перепутать заказы. Благо, покупатели всегда относились с пониманием. Мы предлагаем все заменить, а в ответ получаем: «Не надо, ребята, лучше поспите!».

Почему так получалось? Потому что график жизни на ферме безумный. В 4 утра Саша встает на дойку коров, потом кормит их, отводит в поле. Дальше – работа с молоком: ряд важных процессов, которые нужны для того, чтобы оно было пригодно к изготовлению сыра. Потом – обработка инвентаря и само сырное производство, которое занимает несколько часов.

Сейчас у нас хоть посудомоечная машина появилась, а раньше все отмывали и кипятили сами по санитарным нормам.

Вот так глазом не моргнул, а день пролетел. А вечером – снова дойка, снова всех покормить, развести по загончикам. А еще ж надо детям внимание уделить, что-то по дому сделать, себя в порядок привести!

Ложишься глубокой ночью, а в 4 – снова подъем. Режим, как в армии, бесконечный день сурка. Еле глаза в темноте открываешь и думаешь: «Господи, зачем? И когда это кончится?» Были такие моменты морального истощения, усталости и отчаяния, что была готова отдать коров и спалить сарай (смеется).

Как удержалась от этого – сама не знаю. Наверное, спасло делегирование хотя бы части обязанностей и море позитива от покупателей!

«Скормили свинкам около 200 литров неудавшегося сырья»

Сейчас у Анастасии уже есть сотрудница, которая отвечает людям в директе, а также общается с покупателями онлайн, формируя заказы. Кроме того, пара строит планы взять помощников (а заодно – создать для людей рабочие места) по хозяйству. Но до этого они прошли долгий путь.

– Мы же не сразу приехали в Минск с нашими сырами и сказали, как в той песенке: «А ну, скорей любите нас!». Сначала просто развозили наше молочко в соседние деревни (пара живет на хуторе в Молодечненском районе, в маленькой деревушке Черневщина, – Прим.редакции). Потом – вышли на Молодечно. После – продумали ассортимент нашей продукции, и уже с ним нашли своих покупателей в Минске.

Ошибок понаделали – не стесняюсь признаться – море. Скормили свинкам… Около 200 литров неудавшегося сырья. Потеряли не меньше $1,5 тыс. Ну, зато получили опыт. А все потому, что не надо пытаться готовить на продажу по рецептам с ютуба (смеется).

Ну, что – поплакала и поняла: вот тебе, Настя, знак, что больше никакой самодеятельности: иди и учись у профессионалов.

Анастасия прошла обучение в российской школе Elkin Cheese у известного сыродела Елены Денисовой, а теперь учится в Московской академии экономики и развития – менеджменту, аудиту, маркетингу, продажам.

– Я только теперь начинаю понимать, как нужно продвигать свое дело. А раньше действовали по наитию, и пришли к тому, что вы видите (показывает на очередь у прилавка, – Прим.редакции) только за счет интересного продукта, отношения к покупателю и сарафанного радио.

Мне очень хотелось, чтобы наши люди могли, не выезжая за границу, попробовать деликатесные сыры, которых в Беларуси до сих пор не было.

Конечно, вдохновлялась зарубежными рецептами, но переосмысливала их с учетом локального производства и запросов покупателей. Искала рецепты, техкарты, а потом звонила учителю со словами: «Такого нигде нет!».

Связывалась напрямую с мастерами из Италии, экспериментировала и вырабатывала уже свой уникальный продукт.

«С коровками отношения, как в семье: поругались – помирились»

Сегодня «Хлев и сыр» выпускают много вкусного и необычного. Помимо всего спектра традиционной «молочки» и привычных сыров, у них можно купить: адыгейский с начинками, иммертинский, халлуми, страчателлу, творожные и сырные рулеты с разнообразными начинками (мы насчитали 16!), домашнюю шоколадную пасту и полезные «Рафаэлки».

Но хиты «Хлева и сыра» – сыры Segreto и Visson, придуманные Анастасией.

Segreto – нежный сыр с разнообразными начинками: от соленых – вяленый томат и кедровый орех, рыба и лимон, манго и филе тунца… До десертных: вишня и шоколад, кокос, цукаты и фундук, клубника со сливками.

А Visson – сыр, выполненный в виде цельного слитка золота: внутри – красная икра и королевская креветка. Анастасия смеется, что придумала его, во-первых, вдохновившись рекламным стендом золотого цвета («я та еще сорока!»), а во-вторых, чтобы улучшить гемоглобин в своих анализах крови.

Но мало придумать что-то уникальное – нужно, чтобы люди захотели это у тебя купить.

– Я думаю, люди полюбили нас, начали возвращаться за покупками и приводить друзей, потому что чувствуют искренность. Часто покупатели подходят даже и говорят: «Мы подписаны на ваш инстаграм, захотелось вас обнять. Можно?». Да, конечно!

Мы никогда не выставляем на прилавок продукт, который хоть чуть-чуть не соответствует нашим ожиданиям. Потому что хотим спать спокойно и жить честно – по отношению к тому, что делаем, к покупателям, и даже к нашим животным.

Нам часто пишут, что приятно смотреть на то, какие коровы чистые и досмотренные, как они пасутся на травке… Так и есть: мы их очень любим. И верим, что отношение к ним напрямую влияет на молоко, которое они дают.

Коровки живут в чистоте и сухости, рацион я им подбираю и заготавливаю сама. Подогнать, ударить – в нашей семье такого нет. Стоим и ждем столько, сколько они будут пастись.

Конечно, бывает, коровы шалеют – носятся, как сумасшедшие. Прикрикнешь тогда… Но потом все равно извиняешься. Как в любой семье: поругались – помирились.

В последние годы (с первой волной ковида) многих потянуло за город, в том числе – развивать собственное хозяйство. Анастасия предупреждает: стереотипные представления о жизни и работе на природе могут сыграть с вами дурную шутку. Но если действительно любите это и не боитесь трудностей, дерзайте.

– Многие видят только красивые фото в инстаграме и представляют себе, что хутор – это только парное молочко из глиняного кувшина и ромашковые поля.

Нет, на хуторе не пахнет ромашками – на хуторе пахнет коровками и свинками. К этому нужно быть готовым, как и ко всем сложностям деревенского быта.

А еще надо быть готовым к тому, что вы точно столкнетесь с ветеринарными проблемами. А это – очень дорого. Если лечить животное профессионально, а не веером обмахивать и надеяться, что «само пройдет», уходит до 500 рублей, а иногда и больше: анализы до и после лечения, дорогостоящая терапия, витаминные и минеральные комплексы. Подумайте заранее, потянете ли вы это.

Ну, и последнее: мало завести хозяйство и научиться создавать продукт своими руками: нужно найти того, кто будет его покупать. Это трудно… Но реально! Наш пример – тому доказательство.

Мне очень хочется, чтобы в нашей стране было больше локального и качественного производства, больше продуктов с душой. Талантливым и трудолюбивым не нужны никакие пособия, льготы: только дайте возможность, а мы все сделаем сами. Мы же можем! Уверена, если каждый начнет с себя и вложит в свое дело хотя бы немного любви – все у нас будет хорошо.

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