Комбата Томова уложили лицом в землю: как брали в плен группу разведчиков РФ 1 3.09.2023, 11:47

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Благодаря видео стали известны новые подробности дерзкой операции на левом берегу Днепра.

В Сети появилось видео, как украинские военные в Херсонской области взяли в плен группу российских военных во главе с майором, командиром батальона разведчиков Юрием Томовым.

Оккупанты РФ попали в плен ВСУ еще в августе, однако недавно появились соответствующие кадры. Видео публикует Telegram-канал Supernova_plus.

На видео зафиксированы результаты удачной спецоперации ВСУ на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагеря.

Отметим, что в плен ВСУ попали не менее пяти российских оккупантов. Пленным захватчикам связали руки и уложили лицом в землю.

Добавим, что на кадрах также можно заметить майора Томова.

Напомним, что пленный комбат Томов унизил Путина и раскрыл колоссальные потери оккупантов в Украине. Потери в батальоне Юрия Томова достигают 30% от числа личного состава всего за несколько недель боев в Украине.

Ранее сообщалось, об исчезновении российского командира майора Юрия Томова в Херсонской области. Эксперт BILD Юлиан Рёпке утверждает, что утром 8 августа ВСУ провели «дерзкую впечатляющую акцию» на левом берегу Херсонской области, целью которой было похищение майора Томова, отвечающего за приграничный участок - чтобы узнать больше о стратегии обороны российских сил в оккупированной части области.

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