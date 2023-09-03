В Санкт-Петербурге вспыхнул мощный пожар на нефтебазе «Ручьи» 5 3.09.2023, 12:00

4,396

Слышны взрывы, в небо поднимается черный дым.

В российском Санкт-Петербурге утром 3 сентября вспыхнул мощный пожар в районе нефтебазы. В городе слышали взрывы, над местом происшествия поднялся высокий столб черного дыма.

Как сообщают российские СМИ, возгорание произошло в районе нефтебазы «Ручьи» в Красногвардейском районе города. Очевидцы говорят, что якобы слышали звуки взрывов вблизи места происшествия у Пискаревского проспекта.

В МЧС РФ заявили, что пожар охватил ангар площадью 80 на 10 метров. В сети пишут, что на месте пожара якобы хранились газовые баллоны и топливо.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».