В Санкт-Петербурге вспыхнул мощный пожар на нефтебазе «Ручьи»5
- 3.09.2023, 12:00
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Слышны взрывы, в небо поднимается черный дым.
В российском Санкт-Петербурге утром 3 сентября вспыхнул мощный пожар в районе нефтебазы. В городе слышали взрывы, над местом происшествия поднялся высокий столб черного дыма.
Как сообщают российские СМИ, возгорание произошло в районе нефтебазы «Ручьи» в Красногвардейском районе города. Очевидцы говорят, что якобы слышали звуки взрывов вблизи места происшествия у Пискаревского проспекта.
В МЧС РФ заявили, что пожар охватил ангар площадью 80 на 10 метров. В сети пишут, что на месте пожара якобы хранились газовые баллоны и топливо.
Информации о пострадавших на данный момент нет.