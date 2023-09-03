В Гомеле случился переполох из-за пропажи известного «ябатьки» 1 3.09.2023, 12:14

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Позже его нашли в милиции.

1 сентября волонтеры поисково-спасательного объединения Симуран объявили о начале поисков провластного активиста из Гомеля Александра Лебедева.

«Флагшток» узнал причину пропажи лукашиста, которого уже нашли.

В своих соцсетях поисковики сообщили, что приступили к поискам Александра после подтверждения от милиции, что человек действительно пропал. Заявление было написано в Железнодорожное РОВД Гомеля.

Однако спустя несколько часов поиск был прекращен. Поисковики написали, что Лебедев найден в ходе проведения поисковых мероприятий и он жив.

Причину пропажи Лебедева «Флагштоку» рассказал его знакомый:

«Произошла классическая чудовищная ошибка — Александр был задержан милицией и доставлен в Советское РОВД. Это было 31 августа во второй половине дня. Причиной задержания стала подписка на один из «экстремистских» ресурсов. В милицейском плену Лебедев провел ночь. На следующий день из плена его выручили родители».

Собеседник добавил, что в «патриотической» тусовке Лебедева теперь в шутку называют «Сашка-бчбшник».

Александр Лебедев — 22-летний учитель химии средней школы № 49 города Гомеля. Он является членом БРСМ, коммунистической партии и участвует практически во всех провластных мероприятиях Гомеля.

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