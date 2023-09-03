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В литовском Друскининкае загорелся санаторий «Беларусь»

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  • 3.09.2023, 13:03
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В литовском Друскининкае загорелся санаторий «Беларусь»

Пожар начался в номере на первом этаже.

Вечером 2 сентября в литовском в Друскининкае горел санаторий «Беларусь». Об этом сообщает Delfi.

Как пишет издание, информация о пожаре в санатории поступила спасателям в 20.57. Известно, что возгорание началось в номере на первом этаже. Пожарные вынесли из задымленной комнаты холодильник. Подозревают, что из-за его поломки и начался пожар.

Возгорание ликвидировали в течение нескольких минут, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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