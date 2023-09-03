Британский генерал назвал год, в котором Украина победит Россию 1 3.09.2023, 13:15

2,522

И перечислил условия победы.

Украина может победить Россию в 2024 или 2025 году. В рамках этого контрнаступления вряд ли получится полностью вытеснить армию РФ с оккупированных территорий.

Об этом заявил британский генерал в отставке Ричард Берронс в интервью Financial Times.

«Нынешнее контрнаступление Украины не выбросит Россию - не то, чтобы кто-то этого ожидал. Также вряд ли удастся сократить площадь оккупации наполовину к зиме, что могло быть одной из самых оптимистичных целей», - говорится в материале.

Берронс подчеркнул, что ВСУ, вероятно, преодолели первую из трех линий обороны россиян на юге Украины. По его мнению, это стало одной из самых трудных военных операций.

«Российские силы растянуты, истощены и не имеют резервов, но если они просто не сдадутся, это все равно будет долго», - считает генерал.

Он добавил, что Украине все еще не хватает средств ПВО и разминирования, а проблему поставок боеприпасов решили только временно. Как отметил генерал, «исправление всего этого перенесет войну по меньшей мере на следующий год».

Берронс считает, чтобы для победы над Россией нужны следующие условия:

Украине не нужно настаивать на значительном успехе на поле боя, пока не появятся средства для ее достижения;

в холодный период лучше соблюдать принцип «кусай и держи» (продвижение в короткие сроки для уменьшения потерь);

Украине необходимо сосредоточиться на контрбатарейной борьбе и уничтожении российского военного потенциала, а также нужно применить «смелость и изобретательность», чтобы нанести удар за пределами своей границы;

российский Черноморский флот должен быть нейтрализован, в частности для того, чтобы возобновить экспорт зерна;

по предположениям Берронса, в середине 2024 года Запад начнет усиленные поставки боеприпасов и это станет поворотным моментом в наступательных возможностях ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».