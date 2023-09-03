Лукашенко «поджал хвост» после ультиматума Польши и стран Балтии? 3.09.2023, 13:35

Количество мигрантов на границах с ЕС резко сократилось.

2 сентября в Польшу из Беларуси пытались нелегально попасть всего шесть человек, сообщает пограничная служба западной соседки нашей страны. Днем ранее это число было почти в десять раз больше.

Как сообщает пограничная служба Польши, из шести мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь госграницу, пятеро были задержаны, еще один вернулся на территорию Беларуси, заметив патруль. Задержанные оказались гражданами Чада и Республики Конго, они пересекли небольшую пограничную реку Волкушанка.

Днем ранее, 1 сентября, польская сторона сообщала о попытках 55 мигрантов нелегально попасть в ЕС. Среди них были граждане Ирана, Сомали и Индии. Часть из них бросала в патрульных камни и стреляла по пограничникам из рогаток.

В то же время, как сообщает МВД Литвы, в эту страну за сутки пыталось нелегально попасть четыре человека. «Лидером» же является Латвия — ее границу пытались незаконно перейти 42 мигранта.

Накануне страны Балтии и Польша обсудили вариант с полным закрытием границы с Беларусью в случае ухудшения ситуации с мигрантами и ЧВК Вагнера. В то же время Польша заявила, что может открыть дополнительные пункты пропуска на границе в дополнение к единственному действующему сейчас, если Александр Лукашенко пойдет на уступки.

«Если Беларусь не хочет быть изолированной, то должна начать сотрудничать, — заявил замминистра внутренних дел страны Матей Вонсик. — Это, очевидно, должно быть оплачено Беларуси. Может быть, откроем часть пограничных переходов, закрытых сейчас. Но если сотрудничества и реакции с другой стороны не будет, то в определенный момент все три страны, Польша, Литва и Латвия, закроют все пограничные переходы, не только дорожные, но и железнодорожные, и Беларусь фактически будет отрезана от Европы».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».