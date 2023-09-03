Военный эксперт раскрыл крупный провал войск РФ под Купянском 1 3.09.2023, 13:40

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Так могут только россияне.

Разрекламированное наступление российской армии в сторону Купянска на Сватовском направлении фронта обернулось полным провалом.

Россияне не только не добились поставленных целей, но и начали отступление.

Об этом сообщает военный эксперт, координатор группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

В своем Telegram-канале он пишет, что россияне с пафосом сообщали о большом контрнаступлении на Лимано-Купянской оси, угрожая превратить Купянск во второй Бахмут, однако, по итогам нескольких недель боев, начали отступление.

«Так могут только РОВ. Как там Синьковка? Взяли? Или, традиционно, под Синьковкой только взяли? Кстати, в направлении Ольшан растет не только серая зона», - пишет эксперт, отмечая продвижение украинской армии.

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