Белорусские рыбаки попали в торнадо на озере в Городокском районе 2 3.09.2023, 13:45

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Такого разгула стихии они еще не видели.

Витебские рыбаки попали под торнадо на озере Вымно. Природный инцидент произошел 30 августа.

Жителям Витебска, которые рыбачили в тот день на озере Вымно Городокского района, пришлось быстро убегать из этой местности. Такого разгула стихии рыбаки еще не видели, несколько минут ураган возле озера Вымно истреблял лес на 35 гектарах, пишет Fishingby.

По словам рыбаков, события вблизи водоема напоминали сводки из какого-то южноамериканского штата. Ветер, поднявшийся после прихода тучи, превратился в настоящий вихрь. Вблизи озера начали летать деревья, мощные порывы ветра вырывали с корнем ели и ломали наполовину сосны. Стволы падающих деревьев торнадо сворачивал в завалы. В результате никто из рыбаков не пострадал, но страха натерпелись.

Подобное в наших широтах увидишь не часто. Хотя в последние годы ураганы в Витебской области не редкость, все же впечатляет масштабность нанесенного ущерба на относительно небольшой площади лесного массива.

Сейчас подъезды к озеру Вымно расчищены, здесь пришлось хорошо поработать лесникам из Куринского лесничества. Но следы стихи будут напоминать о случившемся еще не один месяц.

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