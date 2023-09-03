«Так, как Пригожина, не стерегли никого» 3.09.2023, 13:55

2,292

В Кремле все еще ждут «провокаций повара».

Всех погибших в авиакатастрофе 23 августа — главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и двоих его заместителей — Дмитрия Уткина (позывной — «Вагнер») и Валерия Чекалова (позывной — «Ровер») на сегодняшний день похоронили. Пригожина и Чекалова — 29 августа в Петербурге, Уткина — 31 августа в Подмосковье. Пригожина — без положенных по закону воинских почестей, зато — как и всех остальных — в атмосфере невиданной ранее секретности. Силовики перекрывали дороги, выставляли оцепление, усиливали охрану кладбищ. По данным осведомленных источников, главная причина предпринятых мер — настойчивая просьба Кремля не превратить церемонии погребения в демонстрацию популярности Пригожина, ЧВК «Вагнер» и его командиров и любой ценой не допустить провокаций.

Корреспонденты «Новой газеты» побывали на могиле Пригожина на девятый день после его гибели.

Могила Пригожина на Пороховском кладбище Петербурга, как и сам погост, на девятый день после гибели основателя ЧВК «Вагнер» по-прежнему охраняется силовиками. Их уже не сотни человек, но десятки. У главного входа дежурит микроавтобус спецполка ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Рамки металлоискателей убрали. Один полицейский скучает у входа с Рябовского шоссе. Еще один — недалеко от могилы бизнесмена. Кроме того, наряды полиции и Росгвардии патрулируют территорию погоста.

— И днем, и ночью ходим. Как нам сказало руководство, будем стоять тут до сорока дней Пригожина, — рассказал «Новой» сотрудник отдела полиции Красногвардейского района. — Потом, наверное, уйдем. Но не знаем точно. Мы вообще не понимаем: это сейчас зачем? Люди и потом ходить сюда будут. Вечный караул ведь здесь не поставишь…

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Пороховское кладбище — небольшое (около 8 гектаров), старое (основано в 1722 году при Пороховском заводе), тихое и малоизвестное. Настолько, что многочисленные журналисты и силовики, пытаясь предположить 29 августа, где могут предать земле тело Пригожина, это место в расчет не принимали. На отдаленном от центра города погосте раньше находили последний приют в основном рабочие Пороховского завода, позднее — советские ученые, есть здесь и несколько братских могил воинов и жителей Ленинграда, погибших в Великую Отечественную войну. В последнее время на Пороховском редко хоронят. По информации администрации кладбища, за год не более двухсот человек. Беспрецедентные меры по охране захоронения военного мятежника в головах работников кладбища до сих пор не укладываются.

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

— Я тридцать с лишним лет работаю на кладбищах. Но нигде никогда такого погребения не видел, — в интервью «Новой» сказал Игорь Назаров, мастер по захоронению Пороховского кладбища. — Я миллион человек похоронил — и випов, и звезд, и бандитов. Так, как Пригожина, не стерегли никого.

Администрацию Пороховского кладбища за сутки предупредили о том, что тело Пригожина привезут для захоронения сюда. Так решила его мать — Виолетта. Она чаще всех родственников бывает здесь, просит работников прибираться на могилах двух покойных супругов.

Сутки, объяснили «Новой» работники кладбища, — довольно ограниченный срок для того, чтобы подготовить ВИП-могилу, отличающуюся от обычных и по размерам, и по внешнему виду, и по качеству.

— Мы успели выполнить только самый минимальный набор требований для випов: сколотили короб, обили его тканью, привезли песок, лапник, уложили — и всё, — говорит Игорь Назаров. — С каким-то особым шиком Пригожина не провожали в последний путь, хотя он — Герой России. Ему положен целый ритуал, куда обязательно входит военный караул, оркестр, воинский салют… А не было ничего.

Попрощаться у гроба собрались всего 30‒40 человек: родственники, близкие друзья и их охранники. Церемония началась около 16 часов 29 августа и продолжалась не более сорока минут. Спустя час после похорон на погост одновременно примчались полиция, Росгвардия, ГИБДД, ОМОН, спецназ, кинологи с собаками.

— С ходу какие-то полковники на меня наехали: на каком основании Пригожина похоронили? Я предъявил им все документы, объяснил, что здесь лежат отец и отчим Евгения Викторовича, — продолжает Игорь Назаров. — Сразу было видно: силовики приехали надолго — они привезли с собой полевые кухни и биотуалеты. За десять минут всё тут расставили, выставили оцепление. Молодцы. Быстро. Зачем только? Не понимаю.

Как рассказывают работники Пороховского кладбища, когда на следующий день после похорон Пригожина сюда привезли сначала урну с прахом очередного покойника, а затем — гроб, то силовики потребовали урну вскрыть, а гроб пронести через рамки металлоискателя.

«Взрывчатку ищете»? — поинтересовались сотрудники ритуальной сферы у сотрудников правоохранительной. Понимания не встретили.

Желающие попрощаться с Пригожиным приходят на кладбище каждый день — не меньше ста человек. Но кладбищенские работники говорят, что «это много для тех, кто не видел, как провожали Виктора Цоя, Анатолия Собчака, да многих людей достойных».

— Народу у него (Пригожина. — Н. П.), по моим меркам, даже в первый день с гулькин нос было, — оценивает Назаров. — Полиции больше, чем народу.

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

К могиле с флагом ЧВК и российским триколором стекаются очень разные люди: школьники, студенты, мамы с детьми, дамы бальзаковского возраста, пенсионеры. Многие из них узнали о существовании главы «Вагнера» не из-за СВО, а после июньского мятежа и похода на Москву. Среди приходящих больше всего мужчин — от 20 до 70 лет. Они твердят об утрате «военной элиты России» и переживают за исход спецоперации.

Все, кто согласился побеседовать, в СВО не участвовали. А те, кто там побывал, говорить отказались. Но вежливо…

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Дмитрий, 43 года, офицер запаса, моряк, пришел на кладбище в футболке с символикой ЧВК «Вагнер».

— Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин — военное лицо страны, военная элита. Потеряв их, страна потеряла главных защитников. Футболку с символом ЧВК «Вагнер» я делал на заказ, сам в ЧВК не служил и вообще в СВО не участвовал. Футболок у меня много есть разных: с буквой «Z», с портретом Владлена Татарского и других. Я слежу за СВО с первого дня. Но не нашел в себе мужества пойти на фронт добровольцем, а повестка мне не приходила. Если придет повестка — я пойду, прятаться не стану. Но добровольцем не решился. Главная причина — двое детей, младшему — только четыре года. Каждый делает личный выбор — остаться здесь и растить детей или пойти на фронт, рискуя погибнуть, и принести свою семью в жертву России. Дети — моя личная причина, но это не оправдание. Люди и с пятью детьми воевать идут…

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Сергей, 48 лет, предприниматель из Пензы:

— Я часто езжу в Москву и Петербург по делам, но 29 августа на похороны Пригожина не попал, поэтому прилетел в Питер специально, чтобы посетить его могилу. Прямо с самолета — на кладбище. Для меня гибель Пригожина — личная трагедия. Пригожин — великий человек.

Впечатления от этой трагедии неоднозначные. Первое чувство, когда услышал новость об авиакатастрофе, — злость. Когда эмоции схлынули, спрашиваю: а что это было? Считаю, очередной теракт. И надо искать тех, кому гибель Пригожина и его командиров выгодна. Путину она невыгодна. России невыгодна. Что значит — Путин Пригожина не простил? Это — глупости. Путин через три-четыре дня после мятежа встречался в Кремле с Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер», жал им руки. Уголовное дело сразу закрыли.

Я сам в СВО не участвовал и не служил никогда в армии. Не пошел добровольцем, потому что взвесил всё, оценил свои физические силы и другие возможности. Я иногда на охоту хожу, замечаю, что устаю. Одышка у меня появляется. Но я занимаюсь бизнесом. Я понял, что полезнее в тылу. Сейчас помогаю землякам в зоне СВО продуктами, спецсредствами, транспортом.

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Артур, 31 год, рабочий, в 2020 году освободился из колонии, отбывал срок за кражу, до апреля 2024 года находится под административным надзором:

— Когда с Пригожиным это случилось, я запил. Пил восемь дней. Ездил к «Вагнер»-центру, цветы возложил. 29 августа после работы приехал сюда с напарником. В тот вечер на могилу не попал. Но Евгению Викторовичу пообещал: «Отец, я приеду сюда с цветами». И вот сегодня приехал с девушкой. Я считаю Пригожина за отца. У меня родного отца нет с 14 лет.

Мой кореш из Свердловской области, мы с ним вместе сидели, и сейчас служит в ЧВК «Вагнер». Благодаря Евгению Викторовичу людей из зоны стали забирать. Если бы не Пригожин, люди бы до сих пор сидели. У меня друзья приходят с фронта. У них было по 15 лет срока. А сейчас они реально приходят живыми. Пригожин им сроки скашивал.

Пригожин — молодец. Он и сам не боялся ничего, и ребятам платил хорошие деньги. Очень смелый был. За это и поплатился. Полстраны на уши поставил, когда на Москву пошел. Это ему и не простили.

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».