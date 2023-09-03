Президент Кыргызстана заявил, что имеет дар «ясновидца» 2 3.09.2023, 13:58

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Политик утверждает, что способен предсказывать будушее.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сообщил, что имеет дар предвидеть будущее, пишет Orda.kz со ссылкой на кыргызское агентство АКИpress. Такое заявление политик сделал, когда говорил о создании президентского лицея для одаренных детей «Акылман» в Чолпон-Ате.

«Мы собираемся готовить с фундамента. Только тогда мы подготовим кадры, которые смогут предсказать будущее Кыргызстана на столетие вперед и определить его будущее. Это очень важно для будущего нашей страны. Пусть это не выглядит так, будто я хвастаюсь. У меня есть такая сторона: предвидеть на 20−30 лет, что будет с нашей страной и по какому пути она пойдет. Мои прогнозы всегда сбываются. Должно быть это чувство было дано мне Богом. На самом деле у каждого есть такое предчувствие. Можно предсказывать будущее, видя ситуацию, которая происходит в настоящем», — сообщил Садыр Жапаров.

Жапаров является президентом Кыргызстана с 2021 года. Ранее он в качестве депутата был оппозиционным политиком, преследовался предыдущими кыргызскими властями за организацию серии митингов, из-за чего несколько лет прожил в эмиграции. В 2017 году вернулся в Кыргызстан, но был арестован прямо на границе и позднее приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы. В октябре 2020 года во время массовых протестов против результатов парламентских выборов и политики президента Сооронбая Жээнбекова был освобожден митингуюшими, вскоре после этого назначен премьер-министром страны, а затем и исполняющим обязанности главы государства. В январе 2021 года победил на президентских выборах, набрав, по официальным данным, почти 80% голосов.

При Жапарове в Кыргызстане продолжается давление на независимые СМИ — к примеру, сейчас идет процесс ликвидации Общественного фонда «Клооп Медиа», который издает одноименный сайт. Официальный Бишкек обвиняют в помощи в обходе санкций для России, хотя власти заявляют о нейтралитете относительной войны в Украине.

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