ВСУ крупным планом показали место прорыва российского фронта на Юге
- 3.09.2023, 14:12
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На кадрах виден разгром наиболее мощной системы укрепления оккупантов в Работино.
Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» наглядно показали, что ВСУ удалось преодолеть к востоку от села Роботино в невероятно тяжелых боях, передает dialog.ua.
На опубликованном видео доказательства того, насколько сложной была задача штурма подготовленных российских позиций.
И именно в этом состоит причина того, почему среди российских пропагандистов многие так сильно загрустили, пишет на своей странице в социальной сети Twitter боец ВСУ.
Когда бойцы украинской армии изучали эти окопы, в которых тогда еще сидели россияне, ВСУ обратили внимание на то, что в этой зоне особенно сложная и извилистая система укреплений.
Очевидно, было потрачено очень много времени и усилий, чтобы так качественно окопаться именно здесь, прямо рядом с селом. Здесь нетипично сложный рельеф для этой местности. Позиции построены на повышении по отношению к участку, который, среди прочих, использовался для штурмов. Поэтому место было очень перспективным и может быть наиболее выгодным для обороны на много километров вокруг.
Тем не менее ВСУ удалось решить эту задачу и пробиться. Это был изнурительный марафон. А после просмотра видео от 47-й ОМБр приходит понимание, что это было еще сложнее, чем ВСУ представляли сначала, когда только начинали здесь какие-либо действия.
Такие системы укреплений приходилось преодолевать северо-восточнее Роботино. Фактически это линия укреплений между селами Работино и Вербовое. Очень важная линия, которую тоже пришлось ломать невероятными усилиями. На открытой местности со всеми трудностями, описанными выше.