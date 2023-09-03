«Звучит как эпический бред» 3.09.2023, 14:18

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В учебных заведениях Бреста запретили песни на иностранном языке.

В учебных заведениях Московского района Бреста запретили песни на иностранном языке. Речь не только о школьных линейках. Такое распоряжение в учреждения образования района пришло «сверху». Причина, скорее всего, в «тлетворном влиянии Запада».

В Московском районе города запретили на всех школьных мероприятиях исполнять и включать иностранные песни, сообщил BGmedia работник одного из учреждений образования Бреста на условиях анонимности.

«Официального подтверждения такого решения у нас пока нет. Но оснований не верить нашему источнику у нас тоже нет», – отмечает издание.

«Звучит как эпический бред, но директора школ на полном серьезе заявили об этом. Самый «сок» в школах, которые специализируются на изучении иностранных языков. В них тоже нельзя петь песни на иностранных языках», – рассказал собеседник BGmedia.

Он считает, что руководство школ и гимназий Ленинского района будет придерживаться такой же политики. В Московском «не стали париться» и сразу прислали бумагу, а в Ленинском – это инициатива руководства.

«У нас тоже самое, только негласно. Наша директриса еще в конце того года как сумасшедшая бегала и запрещала иностранные песни, – отметил работник образования. – Вся шумиха из-за «ужасного влияния Запада»».

По словам собеседника издания, запрет распространяется на исполнение и ротацию иностранных песен на школьных праздниках, конкурсах, играх, соревнованиях и других мероприятиях.

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