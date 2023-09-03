«Подводные камни» льготной растаможки авто: когда у белорусов могут потребовать вернуть деньги 3.09.2023, 14:40

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Таможенники рассказали об интересных случаях.

Известный всем указ №140 от 10 апреля 2019 года позволяет ввезти в Беларусь авто для личного пользования по льготной растаможке некоторым категориям граждан.

«Белтаможсервис» рассказал интересные случаи, когда после растаможки таких авто появляются проблемы.

Таможенные органы проводят проверки в течение пяти лет после истечения года, в котором совершались таможенные операции. И время от времени выявляются случаи необоснованного получения льготы.

Льгота по удостоверению многодетной семьи

Пример: при таможенном оформлении транспортного средства предоставляется удостоверение многодетной семьи, однако впоследствии устанавливается, что супруги разведены и дети находятся на иждивении у второго родителя.

— В случае расторжения брака дети учитываются в составе семьи того родителя, на иждивении и воспитании которого они находятся. Таким образом, удостоверение многодетной семьи утрачивает силу с момента вступления решения суда о расторжении брака в силу, и для данной категории граждан (на иждивении которых осталось менее трех детей) отсутствуют основания для уменьшения таможенной пошлины на 50%, — разъяснили в «Белтаможсервисе».

Льгота по удостоверению инвалида I и II группы

— Похожие ситуации возникают и при предоставлении гражданами удостоверений инвалида I и II группы, которые также уплачивают 50% таможенных пошлин. Вместе с тем впоследствии устанавливается, что данные граждане на момент оформления транспортного средства являлись инвалидами III группы либо вообще утрачивали группу инвалидности, в связи с чем они не подпадали под действие указа, — отметили в организации.

Деньги придется вернуть?

Если признается, что человек необоснованно воспользовался льготой, то его обязывают возместить в бюджет неуплаченную часть таможенных платежей в размере 50%. Причем такая обязанность возлагается именно на того, кто оформлял автомобиль на свое имя, а не на фактического покупателя или владельца.

— Зачастую граждане, оформившие на себя дорогостоящие автомобили, не обладают необходимыми денежными средствами для добровольного и полного погашения указанной задолженности, — отметили в «Белтаможсервисе». — В этом случае следует обращение в судебные органы, а впоследствии и в органы принудительного исполнения для взыскания задолженности.

В результате принимаются меры по обеспечению исполнения, на должников накладывают ограничения, предусмотренные законодательством, это может быть арест принадлежащего должнику имущества, ограничение использования, ограничение права должника на управление транспортным средством, выезд за границу и т. д. Законодательством также предусмотрена административная ответственность за неуплату или неполную уплату суммы налога, сбора (пошлины), платежа, взимаемого таможенными органами.

— Также для дачи правовой оценки действиям лиц на наличие признаков противоправных действий материалы направляются в правоохранительные органы, — предупредили в «Белтаможсервисе».

Помимо этого, оформление на свое имя дорогостоящего транспортного средства, цена которого не соразмерна доходам гражданина, является предметом проведения проверки налоговыми органами.

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