Как выглядит самая дешевая квартира в «Маяке Минска» 3.09.2023, 14:57

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Пространство зонировали с помощью штор.

Сайт realt.by продолжает мониторить ситуацию с ценами на рынке недвижимости и на примере разных районов показываем, как меняется стоимость квартир в столице.

В этот раз журналисты поинтересовались минимальными ценами на жилье в квартале «Маяк Минска».

Напомним, что год назад самая дешевая однушка с ремонтом в комплексе у метро «Восток» стоила 84,9 тысяч долларов. Изменился ли ценник на готовое жилье в Маяке сегодня?

Итак, перед нами — полностью готовая к проживанию квартира в доме «Мане» (ул. Мстиславца, 24). Жилье расположено на 6 этаже 11-этажного дома.

Площадь этой квартиры − 47 квадратных метров. В квартире выделена отдельная кухня и большая комната. Собственник не стал делать массивные перегородки и устанавливать двери, а зонировал помещение с помощью штор. В одном общем пространстве тут находятся прихожая, гостиная и спальный уголок.

Дом обслуживается товариществом собственников, подъезд и придомовая территория ухожены. Из окон квартиры открывается вид на строящийся «Магнит Минска» и школу № 61.

Также в шаговой доступности находится несколько детских садиков, остановка метро «Восток, торгово-развлекательный центр Dana Mall, Национальная библиотека и зеленая зона.

Стоимость квартиры − 84,8 тысячи долларов (1789 долларов за «квадрат»).

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