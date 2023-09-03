Пользователи WhatsApp обнаружили в мессенджере новую полезную функцию 3.09.2023, 15:13

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Аналогичная существует и в Telegram.

Разработчики WhatsApp добавили еще одну полезную функцию в свой мессенджер. Теперь пользователь может привязать сразу нескольких аккаунтов на одном устройстве.

Впервые о функции мультиаккаунта стало известно в середине июня. Сейчас нововведение на последнем этапе тестирования и скоро появится в App Store и Google Play, пишет unian.net.

Согласно информации от бета-тестеров, управление аккаунтами происходит в настройках приложения. Сейчас можно добавить только один дополнительный профиль, хотя в будущем WhatsApp планирует увеличить этот лимит.

Известно, что до этого пользователям для работы с двумя аккаунта и на одном устройстве приходилось задействовать функцию «клонирования» приложений, которая есть в некоторых сторонних оболочках для Android. Аналогичная функция существует в Telegram с конца 2017 года.

Недавно WhatsApp запустил у себя другую популярную функцию Telegram. Теперь через мессенджер можно показать свой экран во время видеозвонка – можно транслировать как отдельные приложения, так и или весь экран.

А одном из грядущих апдейтов в WhatsApp, помимо функции мультиаккаунта, появится встроенная нейросеть для генерации стикеров и возможность закреплять сообщения в личных переписках и чатах. А версия для Android впервые за много лет получит редизайн.

Конкуренты из Telegram ранее запустили у себя сторис. Короткие фото- или видеопосты уже можно публиковать и смотреть всем пользователям.

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