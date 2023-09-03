«Вождение местных — это вообще отдельный разговор!» 3.09.2023, 15:30

Как белорусы рискнули поехать на старенькой Audi в Грузию.

Летний отдых — это, пожалуй, одно из самых ожидаемых событий в году для каждого человека. Работа работой, а семейное путешествие на собственном авто в идеале должно проходить по расписанию. Очередной выпуск рубрики «Автотрип» на сайте av.by посвящен поездке семейной пары — Александра и Надежды из Гомеля, которые вместе со своими друзьями Верой и Николаем отправились в интересное автопутешествие на старенькой Audi 100 Avant (C4).

Им предстояло преодолеть около 2 500 км, а ехали ребята почти двое суток из Беларуси через Россию в Грузию.

Как известно, Грузия славится своей великолепной природой, живописными горными вершинами, лесами с пышной зеленью, знаменитыми минеральными источниками, чистейшими пляжами и сложными серпантинами.

— Мы выехали очень рано в субботу, 12 августа, из нашего родного города Ветки. Дорога была неблизкая — не каждый день проезжаешь примерно 2 500 км, — начинает свой рассказ Александр. — Путь держали в Батуми, так как заранее там забронировали дом.

— Передвигались на Audi 100 (С4) Avant 2.5 TDI 1993 года выпуска. Приобрел я ее в конце 2019 года, и до сих пор машина ведет себя отлично, никаких серьезных проблем или поломок не было и, надеюсь, не будет.

По словам мужчины, дорога у них получилась интересная: города и деревни пролетали мимо, пейзажи сменялись один за другим, достопримечательности и музеи, которые встречались по дороге, обязательно посещались и безоговорочно изучались, а разговоры и смех не переставали звучать, пока старенькая Audi уверенно наматывала сотню за сотней километров.

Из Ветки наши герои отправились прямиком в Россию. Проехали через город Орел, затем выехали на М4 (некоторые называют ее трассой «Дон»). Именно там (до развилки на Сочи) большая часть машин отсеялась. А наши герои направились во Владикавказ, где остановились подремать в авто и набраться сил.

Границу России и Грузии через КПП «Верхний Ларс» Александр и его друзья прошли за 40 минут, чему сами были удивлены не меньше нас.

— Пока мы ехали в Грузию, останавливались только в двух случаях: на перекус или по нужде. Нам повезло в плане управления транспортом, ведь у нас было целых два водителя (я и парень сестры моей жены Николай). Мы с ним просто менялись, когда кто-то из нас уставал от дороги. Страховку, кстати, оформляли и на машину, и на себя, — рассказывает Александр.

— А встречались ли вам по дороге какие-нибудь трудности?

— На самом деле нет. Нас сопровождала только постоянная усталость из-за долгого пути, хотелось уже быстрее приехать к назначенной цели. Ну и пощекотали нам нервишки разные обрывы на серпантинах — трасса была страшноватая! ГАИ нас ни разу не остановила, даже и не попадалась на глаза, — делится мужчина.

— А что вы можете рассказать про местных водителей?

— Вождение местных — это вообще отдельный разговор! Нам многие знакомые еще перед поездкой говорили, что в Грузии все очень строго с ПДД. А на деле мне показалось, что правила там вообще никто не соблюдает, — говорит Александр. — По моим наблюдениям, у них работает один принцип: кто первый посигналил, поморгал фарами или втиснулся быстрее, тот и поехал! И с пешеходами то же самое — ходят как хотят и где хотят.

А еще от начала грузинской границы до самого Батуми везде по дорогам гуляют белые, рыжие, черные коровы. На невероятном горном пейзаже эти животные выглядят особенно красиво. Овцы, лошади и птицы — тоже частые «попутчики», особенно летом, так что ехать надо очень аккуратно и внимательно.

— Сколько ушло топлива?

— В Беларуси заправили около 60 литров, так как в баке уже было где-то 20 л солярки. По дороге, когда горючее подходило к концу, заправляли полный бак — это около 80 литров. По пути назад пополняли запасы два раза в России — еще 80 литров ДТ. Обратный маршрут по деньгам обошелся в 10 тысяч российских рублей.

— А в Грузии заправки часто встречались?

— Да, там их очень много и выглядят по-разному: мы видели АЗС на одну колонку, как будто кто-то открыл свою станцию прямо у дома. Однако могу сказать: что у нас, что в России заправки выглядят намного аккуратнее. И что в Грузии, что в России машину мы «кормили» только на АЗС «Лукойл», так как о них отзывы лучше, чем о других.

— Случались ли в дороге какие-то непредвиденные ситуации с автомобилем?

— Нет, поломок у нас не было — машина вела себя прекрасно. Но я заранее об этом позаботился, конечно. Незадолго до поездки отправился к своему товарищу в соседний город. У него такая же «Ауди», он ее знает как свои пять пальцев! Поменяли масло, заменили все фильтры и задние тормозные колодки, поскольку, чтобы уверенно ехать по серпантинам, надо постоянно тормозить и следить за скоростью. Проверяли и передние — они были в норме, так что их решили не менять.

Александр рассказывает: в Грузии они подружились с владельцами дома, в котором проживали. Хозяина звали Омар, и он помогал во всем, что требовалось.

— Дом, где мы жили, отличный! Мы насчитали три этажа, внутри — свежий ремонт. Хозяева говорили, что два месяца назад отремонтировали его специально к сезону, — вспоминает мужчина. — Мы снимали семейный номер на две комнаты, в нем отдельный санузел, собственная кухня с плитой, холодильником и кондиционером. Во дворе было место, чтобы припарковать авто. Разрешалось воспользоваться мангалом с беседкой. В саду росли орехи и разные плодовые деревья, даже мандарины.

Проживание на двоих обошлось в $350. В Грузии наши герои весело проводили время: купались в Черном море, гуляли вечером по местным улочкам, посещали различные достопримечательности.

— Начинали наше путешествие по стране с национального парка Мтирала — там было очень красиво. Этот парк расположен на юго-западе Грузии, в регионе Аджария. К нему, кстати, примыкают также территории заповедника «Охраняемый ландшафт Кинтриши». Виды просто замечательные!

Герои везде передвигались на своей машине. Без нее, говорит Александр, было бы значительно дороже: одна экскурсия в тот же национальный парк Мтирала на день стоила около $50. А так белорусы добрались туда своим ходом (29 км от Батуми), заплатили за вход 2 лари за человека (примерно 2—3 BYN) и спокойно гуляли и купались в горном озере, наслаждаясь величественной природой Грузии.

— Вечером гуляли по площади Пьяцца. Ее окружают различные важные здания, среди них есть кафе под открытым небом, отели и магазины. А сколько там огней — невероятное зрелище! Кстати, эта площадь была построена в итальянском стиле — так что посмотреть на сооружения там определенно стоит, — советует Александр.

Также белорусы посетили скульптуру «Али и Нино» (она олицетворяет скоротечность времени, изначально была создана для Венецианской биеннале), посмотрели на танцующие фонтаны, погуляли по площади Европы (одно из самых ярких и современных мест в городе).

— Еще мы заезжали на водопады Махунцети и Мирвети. Первый — это такой большой водопад с омутом для купания (который мы, конечно же, тоже опробовали), находится в 32 км от Батуми, до него можно добраться пешком по живописному мосту. А Мирвети — не очень большой, но тоже впечатляющий (он расположен в 20 км от города). Кроме непосредственно водопада, там можно увидеть слияние двух рек: Чорохи и Аджарисцкали.

— А что для вас Батуми: море или больше горы?

— Это город, который соединил в себе лучшее: море, пляжи, фрукты, вино, боржоми, горы, исторические ценности и достопримечательности. Могу смело сказать, что водопад Махунцети, горный район Рача, национальный парк Мтирала и ботанический сад — основные составляющие колорита Батуми.

— Про море хочется отдельно добавить пару слов: мы частенько купались под взлет и посадку самолетов! И отдыхали на пляже Магнетити — это один из немногих пляжей с черными магнитными песками в Грузии. Еще ездили на пляж в Сарпи. Он известен своей чистой водой, на территории есть кафе и бар, вокруг все оборудовано для отдыха и туризма: имеются лежаки, душ, туалет и специальные комнаты для переодевания.

И еще один пляж, отмеченный героями, называется Зеленый Мыс. Он находится возле ботанического сада, в 8 км к северу от Батуми. Сам по себе небольшой, но достаточно популярный среди батумчан и туристов. Главная изюминка Зеленого Мыса — это вода, имеющая зеленоватый оттенок, и изобилие зелени на фоне. И, конечно же, чистейший воздух (благодаря растительности, которой тут в достатке).

— Что вы можете посоветовать белорусам, которые решатся повторить ваш маршрут?

— Если ехать из Беларуси, то по ощущениям и по километражу — дорога дальняя. Если водитель один, рекомендую обязательно останавливаться где-нибудь на ночь — придорожных отелей по пути хватает. Безопасность и здоровье — превыше всего. У нас в машине находилось два водителя, и, хотя мы часто менялись, все равно из-за солидного пробега и жары было трудновато.

На это путешествие у Александра с супругой ушло около 800 долларов. $350 — проживание в Батуми на двоих, а остальное — отдых, посещение красивых мест, дорога, еда и подарки. Назад компания возвращалась тем же путем без приключений. Выехали из Батуми 25 августа в 11 утра.

— Поездка была интересной! На серпантинах порой очень завораживающей и даже страшно красивой. Два дня за рулем — это сложновато. Но если два водителя, то терпимо. Природа и сама Грузия у всей нашей компании оставили впечатления, которые мы не забудем еще долгое время. Все довольны! — завершает свой рассказ Александр.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».