В Глубокском районе сгорел кормоуборочный комбайн 3.09.2023, 15:55

Фотофакт.

Вблизи городского поселка Кривичи Глубокского района днем 2 сентября загорелся кормоуборочный комбайн, сообщили в пресс-службе МЧС.

Когда спасатели прибыли к месту вызова, комбайн КВК-800 (2013 года выпуска), принадлежащий сельхозпредприятию «Мнюто», горел открытым пламенем. Работники МЧС потушили пожар за считанные минуты.

Выяснилось, что кормоуборочный комбайн проводил работы в поле по сбору кукурузы. 49-летний водитель обнаружил загорание в движении, самостоятельно покинул транспортное средство и до прибытия подразделений МЧС попытался потушить огонь с помощью огнетушителя, однако с задачей не справился.

В результате огонь повредил кабину, моторный отсек и колеса комбайна.

Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия — короткое замыкание электрической проводки.

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