В Глубокском районе сгорел кормоуборочный комбайн
- 3.09.2023, 15:55
Фотофакт.
Вблизи городского поселка Кривичи Глубокского района днем 2 сентября загорелся кормоуборочный комбайн, сообщили в пресс-службе МЧС.
Когда спасатели прибыли к месту вызова, комбайн КВК-800 (2013 года выпуска), принадлежащий сельхозпредприятию «Мнюто», горел открытым пламенем. Работники МЧС потушили пожар за считанные минуты.
Выяснилось, что кормоуборочный комбайн проводил работы в поле по сбору кукурузы. 49-летний водитель обнаружил загорание в движении, самостоятельно покинул транспортное средство и до прибытия подразделений МЧС попытался потушить огонь с помощью огнетушителя, однако с задачей не справился.
В результате огонь повредил кабину, моторный отсек и колеса комбайна.
Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия — короткое замыкание электрической проводки.