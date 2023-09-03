Российский «Солнцепек» взорвался после удара FPV-дрона

Российский «Солнцепек» взорвался после удара FPV-дрона4
- 3.09.2023, 16:08
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Видео.
Появилось видео с уничтожением российской тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А «Солнцепек» в Луганской области бойцами 92 отдельной штурмовой бригады. Об этом сообщил Юрий Федоренко, командир роты ударных беспилотных авиакомплексов «Ахиллес».
На вооружении у этой техники оккупантов: 24 термобарические ракеты калибра 220 мм, экипаж состоит из трех человек.
У «Солнцепека» шасси танка Т-72, установка использует термобарические неуправляемые реактивные снаряды длиной 3700 мм и весом 217 кг, пишет командир «Ахиллеса».
«Термобарические боеприпасы наносят масштабные разрушения, однако они малоэффективны на открытом пространстве. Такое оружие неизбирательного действия в застройке подвергает гражданское население опасности, что запрещено международным правом», – отмечает Федоренко.
На видео украинский дрон влетает в «Солнцепек» в том месте, где на него установлена «антидроновая защита» – металлическая сетка.
После этого происходит взрыв, обломки комплекса разлетаются в разные стороны, виден большой столб дыма.