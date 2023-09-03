На фестивале в Лиде белорусы скандировали «Жыве Беларусь!» 2 3.09.2023, 16:20

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Лукашисты занервничали.

Вчера в Лиде впервые после пандемии коронавируса прошел фестиваль Lidbeer, его слоган — «Объединяем разных!» Однако, как сообщают местные правозащитники, на мероприятии не обошлось без задержаний: за выкрик «Жыве Беларусь!» силовики забрали в РОВД двоих мужчин.

Как пишут правозащитники, инцидент произошел примерно в 18−19 часов на площадке возле Дома культуры, где были размещены палатки и столы для клиентов мероприятия. Двое мужчин в возрасте 35−40 лет выкрикнули «Жыве Беларусь!» Сразу же на место прибежали сотрудники ОМОН, выявили и задержали «нарушителей», после чего доставили их в РОВД.

Сообщается, что один из задержанных уже освободился без приговора и рассказал, что второму предъявили обвинение в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП, ранее 23.34), ему грозит штраф 500 рублей.

Это не первый случай задержания и суда со стороны властей за озвучивание национального лозунга. Так, совсем недавно жителю Барани дали «сутки» за аналогичное «правонарушение» — суд решил, что его любовь к родине (которой он оправдывал своих слова) «не соответствует действительности». А в прошлом году в Витебске арестовали на 10 суток местного жителя, который работает сторожем. Согласно обвинению, он написал на заснеженной машине своего соседа-милиционера «Жыве Беларусь!» и таким образом «пикетировал без разрешения». Сам витеблянин объяснил, что просто хотел поднять соседу настроение.

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