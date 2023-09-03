Россияне начали странным способом защищать бомбардировщики Ту-95 от дронов 8 3.09.2023, 16:25

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Фотофакт.

Россияне пытаются защитить свои стратегические бомбардировщики Ту-95 от дронов. Однако оккупанты делают это странным способом с помощью автомобильных шин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военного эксперта и волонтера Conflict Intelligence Team на псевдо Tatarigami_UA.

Он опубликовал в Twitter новые спутниковые снимки с аэродрома «Энгельс» в Саратовской области РФ. Спутник зафиксировал бомбардировщик Ту-95, на который россияне выложили шины.

«Приготовьтесь, потому что россияне в очередной раз продемонстрировали беспрецедентную инновацию. Новая бюджетная версия заменителя ERA (explosive reactive armour, взрывная динамическая защита, - ред.) для российских ВВС?» - написал эксперт.

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