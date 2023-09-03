Под Минском продается хорошая дача по цене двушки

Под Минском продается хорошая дача по цене двушки3
- 3.09.2023, 16:31
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У леса, с баней, можно зимовать.
В Дзержинском районе продается дача с хорошим ремонтом. Там есть все коммуникации, которые позволяют не только наслаждаться летним отдыхом, но и оставаться в доме зимой. Ко всему прочему, на участке есть и баня с зоной отдыха и печкой-камином, пишет Realt.by.
Продается дача в СТ «Нива-1992» — 30 км от МКАД. Дом построили из клееного бруса в два этажа. На крыше лежит кровля из черепицы орехового цвета. Общая площадь — 95 «квадратов».
На первом этаже расположились кухня-гостиная с гарнитуром и встроенной бытовой техникой. Стены тут отделаны деревом, на полу лежит ламинат. Акцентные детали в интерьере тоже деревянные.
Также на этом уровне есть жилая комната и совмещенный санузел, который облицован плиткой. В ванной установлены душевая, инсталляционная система с подвесным унитазом, накладная раковина и стиральная машина.
На втором мансардном этаже обустроены две спальни.
В доме есть электричество, твердотопливный котел (на пеллетах), вода из скважины глубиной в 45 м и автономная система канализации. Газ проходит рядом. Также установлены кондиционеры.
На территории находятся хозблок, крытая беседка и баня из бруса с отдельной зоной для отдыха с печкой-камином.
Участок занимает почти 5 соток. Он огорожен и соседствует с лесом.
Стоимость дачи — 65 тысяч долларов.