Сколько в Беларуси живет людей старше 100 лет 4 3.09.2023, 17:01

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Ответ дали в Минтруда.

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала, сколько в нашей стране живет людей, которые перешагнули 100-летний рубеж. По данным министра, таких более 500 человек.

— Мир стареет. Почему стареет? Потому что растет продолжительность жизни. И это супер! Мы стали другими, мы по-другому питаемся, мы по-другому живем, другая медицина — все стало другим, и продолжительность жизни сегодня растет, — заявила Ирины Костевич.

По мнению министра, на пожилых людей надо равняться. И добавила:

— Поэтому вот этот вызов мировой, старение населения, говорит о том, что есть огромная команда пожилых людей, команда активных, креативных, которым действительно надо обеспечить активное долголетие.

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