В Мстиславском районе мопедист попал под колеса фуры 3.09.2023, 17:16

Мужчина умер в больнице.

Водитель мопеда погиб после столкновения с грузовым автомобилем в Мстиславском районе.

Авария произошла 2 сентября около 10.30. По информации ГАИ, 34-летний водитель грузовика МАЗ двигался по трассе Кричев — Орша — Лепель и совершил наезд на попутный мопед Sabur, 59-летний водитель которого совершал левый поворот с правого края проезжей части.

В результате ДТП мопедист получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимационное отделение больницы, где позже умер.

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