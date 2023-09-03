Ученые нашли в мозге регулятор, позволяющий есть и худеть 1 3.09.2023, 17:35

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Южнокорейские нейробиологи, изучавшие клетки мозга, совершили важное открытие в регулировании обмена веществ, которое позволит воплотить давнюю мечту человечества — есть сколько влезет и худеть. Более того, ученые провели успешные испытания экспериментального препарата, который доказал свою эффективность в опытах на мышах.

За баланс между приемом пищи и расходом энергии в организме отвечает гипоталамус. Науке известно, что нейроны в латеральном гипоталамусе связаны с жировой тканью и участвуют в обмене веществ, их роль в регуляции метаболизма жира остается загадкой. Ученые из Института фундаментальных наук обнаружили скопление нейронов в гипоталамусе, которые проводят целенаправленную экспрессию рецептора для ингибиторного нейромедиатора гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК). Это скопление связано с производной единицей альфа-5 рецептора и было названо GABRA5.

На моделях мышей с ожирением исследователи наблюдали значительное снижение активности нейронов GABRA5. Дальнейшее подавление работы этих нейронов привело к снижению выделения тепла (потреблению энергии) в тканях бурого жира, что привело к накоплению жировой ткани и набору веса. С другой стороны, когда нейроны GABRA5 в гипоталамусе активировались, мыши успешно сбрасывали вес. Таким образом, нейроны GABRA5 служат переключателем контроля веса, сообщает Science Daily.

Как неожиданно для себя выяснили ученые, за регулирование активности нейронов GARBA5 в латеральном гипоталамусе отвечают астроциты — нейроглиальные клетки. Когда количество и размер астроцитов растет, они начинают повышенную экспрессию фермента MAO-B, который играет важную роль в метаболизме нейромедиаторов нервной системы. Это приводит к производству большого количества ГАМК, которая подавляет окружающие нейроны GABRA5.

Также было установлено, что подавление экспрессии гена MAO-B в астроцитах снижает выделение ГАМК, что обращает вспять нежелательное подавление нейронов GABRA5. Этот подход позволяет увеличить выделение тепла в жировых тканях. В этом случае мыши с ожирением начинают терять вес, даже потребляя высококалорийную пищу.

Биотех-компания Neurobiogen уже начала первую фазу клинических испытаний выборочного ингибитора MAO-B под кодовым названием KDS2010. Были получены многообещающие результаты.

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