Минобороны Беларуси подало судебный иск к двум компаниям 3 3.09.2023, 17:39

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В чем суть претензий.

Министерство обороны Беларуси подало два иска в Экономический суд Минска. Ответчики — две частные компании. Эта информация содержится на сайте Верховного суда.

На 4 сентября в Экономическом суде Минска назначено заседание по иску Минобороны к «Чайно-кофейной компании». Предмет иска — неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам купли-продажи, поставкам для государственных нужд. Другие подробности не раскрываются.

Эта фирма занимается поставками чая, бакалейных товаров и кулинарных добавок.

Еще одно заседание в этом суде по иску Минобороны назначено на 19 сентября. Ответчик — «ЭколайнГрупп», это крупный поставщик риса и круп, а также других бакалейных товаров. Предмет иска — такой же, как и к фирме «Чайно-кофейная компания».

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