В Беларуси наблюдается дефицит воспитателей

В Беларуси наблюдается дефицит воспитателей5
- 3.09.2023, 18:02
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Одна из причин, похоже, — в зарплатах.
В Беларуси по-прежнему сохраняется дефицит воспитателей. В целом по стране не хватает почти 930 таких работников. Это следует из данных общереспубликанского банка вакансий, передает «Зеркало».
Большинство вакансий — 539 — на зарплату до 650 рублей. При этом нужно учитывать, что наниматели, как правило, указывают в объявлениях суммы до уплаты налогов. То есть на руки выйдет меньше.
К примеру, в Минске не хватает 287 воспитателей, в Брестской области — 105, а в Витебской — 116.
Напомним, в октябре прошлого года в целом по стране было больше 720 предложений от нанимателей для воспитателей.