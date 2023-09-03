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В Беларуси наблюдается дефицит воспитателей

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  • 3.09.2023, 18:02
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В Беларуси наблюдается дефицит воспитателей

Одна из причин, похоже, — в зарплатах.

В Беларуси по-прежнему сохраняется дефицит воспитателей. В целом по стране не хватает почти 930 таких работников. Это следует из данных общереспубликанского банка вакансий, передает «Зеркало».

Большинство вакансий — 539 — на зарплату до 650 рублей. При этом нужно учитывать, что наниматели, как правило, указывают в объявлениях суммы до уплаты налогов. То есть на руки выйдет меньше.

К примеру, в Минске не хватает 287 воспитателей, в Брестской области — 105, а в Витебской — 116.

Напомним, в октябре прошлого года в целом по стране было больше 720 предложений от нанимателей для воспитателей.

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