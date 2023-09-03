Пять стран покинули конгресс по волейболу из-за допуска Беларуси 6 3.09.2023, 18:16

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Конгресс проходил в Брюсселе.

2 сентября в Брюсселе проходил конгресс Европейской федерации волейбола (CEV), на котором Латвия, Украина, Литва, Эстония и Польша выступили против допуска на мероприятие России и Беларуси.

Представители этих стран покинули заседание после того, как Беларусь и Россия были допущены. Право голоса протестовавших стран было передано другим.

Генсек Эстонской волейбольной ассоциации Ивар Лиллеберг сказал, что ранее Европа решила, что России и Беларуси не будет разрешено соревноваться с другими.

- Но теперь выяснилось, чтo CEV разрешил представителям этих стран участвовать в конгрессе, и это для нaс определенно неприемлемо, - сказал представитель Эстонии.

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