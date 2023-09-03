«Барби» — самый кассовый фильм 2023 года
- 3.09.2023, 18:27
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Картина уже собрала в прокате более $1,3 миллиарда.
Комедия Греты Гервиг «Барби» по итогам уикенда заработала 1,36 миллиарда долларов в мировом прокате и стала самым кассовым фильмом 2023 года, пишет Collider.
До этого лидером проката была анимационная картина «Братья Супер Марио в кино», заработавшая 1,358 миллиарда долларов.
«Барби», премьера которой состоялась 21 июля 2023 года, преодолела отметку в миллиард долларов по кассовым сборам всего за 17 дней проката.
Это самый успешный релиз для Warner Bros. — «Барби» обошла по сборам предыдущих рекордсменов студии, картины «Темный рыцарь» и «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2».
Фильм также является самой кассовой в истории лентой, снятой женщиной-режиссером.