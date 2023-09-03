Forbes: F-16 могут помочь Украине уничтожить Черноморский флот РФ 1 3.09.2023, 18:47

У Киева уже есть необходимые ракеты.

Будущий парк ВВС Украины, состоящий из бывших датских, нидерландских и норвежских истребителей Lockheed Martin F-16, должен значительно усилить возможности в сфере противовоздушной обороны и нанесения глубоких ударов.

Но маневренные сверхзвуковые самолеты также могут дать ВВС первый подлинный противокорабельный потенциал. Норвежские F-16 были носителями противокорабельных ракет Penguin местного производства. Затем в начале 2000-х годов ВВС Норвегии постепенно сняли с вооружения эти устаревшие ракеты.

«Несмотря на распространенное, но ложное мнение, что норвежские F-16 потеряли совместимость с Penguin в ходе комплексной программы модернизации в начале 2000-х годов, нет никаких причин считать, что самолеты из Норвегии не смогут встать на вооружение ВВС Украины с этими ракетами на борту», - пишет американский военный журналист Дэвид Акс в статье для Forbes.

Он добавляет, что в СМИ уже появлялись непроверенные сообщения о том, что Норвегия передала Украине партию Penguin еще в 2021 году. Но если украинские ВВС захотят охотиться на уцелевшие военные корабли Черноморского флота России, у них есть альтернатива норвежской с инфракрасной наводкой, радиус действия которых достигает 50 километров.

«С минимальной модификацией украинские F-16 смогут нести противокорабельную ракету Harpoon американского производства, которая уже есть в украинском арсенале», - объясняет автор.

Ракета Harpoon весом 680 килограмм почти вдвое тяжелее Penguin. Она имеет большую дальность полета – не менее 120 километров. И в зависимости от модели, это оружие оснащено радиолокатором или комбинацией радара и GPS.

Лишь некоторые военно-воздушные силы устанавливают Harpoon на свои F-16. Самый известный пример – Тайвань. ВВС страны вооружают старые и модернизированные F-16 (модели A/B и новейшие модели V) оригинальными моделями ракет Block I и новейшими Block II с дополнительной системой GPS-наведения. Эти F-16 играют центральную роль в плане Воздушных сил Тайваня по разгрому китайского флота в случае вторжения.

Винтажные F-16 Block 50/52 1990-х годов поставляются с предварительно установленным аппаратным и программным обеспечением, что делает их полностью совместимыми с Harpoon во всех его разных режимах запуска. Один режим отправляет ракету за определенным пеленгом, но полагается, что специальная поисковая система боеприпаса обнаружит цель. Другой режим дает ракете и пеленг и расстояние до цели, что повышает вероятность попадания.

«Но «гарпунами» можно вооружить практически любой F-16 с помощью небольших изменений в программном обеспечении и установки так называемого «Комплекта адаптера интерфейса Harpoon» - винтажного блока управления 1980-х годов, устанавливаемого на том же пилоне, на котором висит ракета», – объясняет автор, напоминая, что у Украины уже есть эти противокорабельные ракеты.

Дания, Нидерланды, Испания, Великобритания и США передали их еще в начале 2022 года. Украинский флот запускает эти ракеты Block I и Block II из пусковых установок, установленных на грузовиках. В июне 2022 года украинские силы использовали одну из них, чтобы потопить российский корабль обеспечения «Василий Бех».

Между ракетами Harpoon наземного базирования и ракетами воздушного базирования нет большой разницы. Ракеты наземного базирования обладают ускорителями, а ракетам воздушного базирования они не нужны, поскольку самолет-носитель сам придает начальный импульс.

«Украинские ВВС могут превратить некоторые или все свои 60 с лишним самолетов F-16 в платформы морского базирования, установив на них комплекты интерфейсов, которые американцы, несомненно, будут рады предоставить, а также сняв ускорители с имеющихся Harpoon», - пишет Акс, добавляя, что вооруженные этими ракетами украинские F-16 будут являться угрозой для российских кораблей по всему Черному морю.

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