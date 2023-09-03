Яхта потерпела крушение на Браславщине 3.09.2023, 18:52

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На яхте были четыре человека.

На браславском озере Дривяты вечером 1 сентября в километре от берега потерпела крушение прогулочная яхта, сообщили в МЧС.

Выяснилось, что семья отправилась на водную прогулку под управлением члена клуба «Дривятич», который катает отдыхающих по озеру.

В разгар прогулки отдыхающих настигла непогода и яхта перевернулась. Уже через минуту подоспели спасатели ОСВОДа. На борт подняли сначала 4-летнюю девочку, потом ее маму (1996 г.р.) и отца (1991г.р.), а также рулевого яхты (2007 г.р.).

Уже на станции спасенных осмотрела медсестра.

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