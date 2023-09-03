Яхта потерпела крушение на Браславщине
- 3.09.2023, 18:52
- 1,128
На яхте были четыре человека.
На браславском озере Дривяты вечером 1 сентября в километре от берега потерпела крушение прогулочная яхта, сообщили в МЧС.
Выяснилось, что семья отправилась на водную прогулку под управлением члена клуба «Дривятич», который катает отдыхающих по озеру.
В разгар прогулки отдыхающих настигла непогода и яхта перевернулась. Уже через минуту подоспели спасатели ОСВОДа. На борт подняли сначала 4-летнюю девочку, потом ее маму (1996 г.р.) и отца (1991г.р.), а также рулевого яхты (2007 г.р.).
Уже на станции спасенных осмотрела медсестра.