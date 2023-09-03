Резников анонсировал «дроновую» осень 3 3.09.2023, 19:12

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По словам министра обороны Украины, осенью производство БПЛА особенно порадует украинцев.

Министр обороны Украины Алексей Резников намекнул, что осень 2023 года станет периодом «дронов» для украинцев. Об этом он сказал в интервью «Укринформу».

В эти месяцы мощности производства особенно порадуют нацию. К этому результату страна шла почти год, максимально упрощая процедуры, необходимые для создания новых БПЛА, указал министр.

«Прошлой осенью мы это сделали, пока все это по новым правилам создавалось – это не быстро, год почти заняло», – добавил Резников.

По его словам, в этом сезоне следует ожидать производства разных дронов.

«Я думаю, этой осенью будет бум по производству разных украинских дронов: летающих, плавающих, ползающих и т.д., и дальше это будет развиваться в объемах уже», - заявил министр.

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