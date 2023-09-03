Нидерландец Ферстаппен установил уникальный рекорд «Формулы-1» 3.09.2023, 19:28

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Действующий чемпион «Формулы-1»побил рекорд Феттеля.

Чемпион «Формулы-1» двух последних сезонов нидерландец Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Италии — 14-го этапа королевских гонок, прошедшего на автодроме в Монце.

25-летний Ферстаппен одержал свою 47-ю победу в карьере и 12-ю в сезоне. Также нидерландец выиграл десятую гонку подряд, побив рекорд Себастьяна Феттеля, у которого было девять побед кряду в 2013 году.

Вторым финишировал партнер Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес, третьим — испанец Карлос Сайнс (Ferrari).

Ферстаппен продолжает лидировать в личном зачете, у него 364 очка, у Переса — 219, у Фернандо Алонсо (Aston Martin) — 170. В Кубке конструкторов первое место у Red Bull (583 очка).

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Сингапуре 17 сентября.

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