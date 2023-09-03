Минчанка перепутала счетчики горячей и холодной воды и пять лет неправильно подавала данные 3 3.09.2023, 19:33

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Из-за этого у нее возникли проблемы.

Жительница Минска пять лет неправильно подавала показания счетчиков горячей и холодной воды. Она сообщала коммунальникам данные наоборот, из-за чего оказалась должна за услуги ЖКХ, рассказывает агентство «Минск-Новости».

— Заселялась в новостройку, на приборах учета тогда были нули. По мере расходования воды водомеры насчитывали литры, я ежемесячно вносила показания. Но когда оплачиваешь через интернет-банкинг, а именно так я и делала, там не указано, где холодная, а где горячая. Написано «Счетчик № 1» и «Счетчик № 2», приведены их предыдущие значения, в пустые окошки необходимо вписать текущие значения. В какой-то момент и произошла путаница, — заявила героиня истории.

Ошибка обнаружилась при замене водомеров. Выяснилось, что горячей воды по факту использовано больше, чем оплачено. Специалисты произвели перерасчет — девушка должна дополнительные 214,5 рубля за подогрев воды.

Кроме того, оказалось, что в системе ЕРИП была отражена информация о двух водомерах, как и во всем доме, но у минчанки установлены четыре счетчика. Показания двух дополнительных приборов также надо пересчитать.

Специалисты «Минскводоканала» отмечают, что некоторые потребители допускают типичные ошибки при пользовании приборами учета расхода воды. Во-первых, не все люди следят за показания счетчиков, а при оплате через ЕРИП просто подтверждают предлагаемые объемы, рассчитанные по среднему водопотреблению за два прошлых месяца. Во-вторых, не сообщают, что счетчик вышел из строя. В-третьих, забывают своевременно записываться на замену приборов после получения уведомления.

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