Украина с начала полномасштабной войны получила от партнеров около $100 млрд помощи 3.09.2023, 20:38

В эту сумму входят вооружение и военная техника.

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ Украина получила от партнеров около $100 млрд помощи. Об этом в интервью «Укринформу», опубликованном 3 сентября, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Как указал министр, в эту сумму входят «вооружение и военная техника».

«Мы получили в деньгах оружия и техники разной, патронов, снарядов и выстрелов, я думаю, под $100 млрд. Только от США – более $50 млрд, уже под 60 подходит. Если это умножить на курс гривны, вы увидите, сколько это триллионов гривен», – подчеркнул Резников.

По его словам, подавляющее большинство бюджета Минобороны Украины (предусмотренное госбюджетом) тратится «на денежное обеспечение военных и компенсации».

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