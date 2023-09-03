10 привычек, которые стоит перенять у легендарных бизнесменов 3.09.2023, 20:43

Что такого особенного делают некоторые люди, что позволяет им добиваться огромного успеха?

Чем они отличаются от простых смертных? «Новое время» посмотрело на привычки знаменитых бизнесменов. Возможно, вам есть чему у них поучиться.

Успех часто кажется миражом — маняще близким, но каким-то недосягаемым. А те, кто его добиваются, кажутся какими-то уникальными небожителями.

Однако путь к величию не так уж неуловим. Существуют проверенные временем привычки, которые могут сделать этот путь менее сложным.

Давайте взглянем на любопытные привычки, которые необходимо иметь, чтобы подняться по лестнице успеха.

10 привычек легендарных бизнесменов

Каждую из этих привычек мы проиллюстрируем примерами самых известных бизнес-лидеров современности.

Культивировать стойкость: Джефф Безос

Устойчивость — это способность восстанавливаться после неудач и провалов. Джефф Безос, основатель компании Amazon, был встречен скептически, когда открыл свой книжный интернет-магазин. Но вместо того, чтобы поддаться на уговоры, он проявил стойкость и превратил Amazon в огромный маркетплейс, без которого нельзя представить себе современную Америку.

Практикуйте самодисциплину: Илон Маск

Самодисциплина предполагает контроль над своими действиями и реакциями. Илон Маск, возглавляющий Tesla и SpaceX, является воплощением этого качества.

Несмотря на многочисленные обязанности, он придерживается дисциплинированного графика, выделяя время даже на изучение новых тем. Благодаря своей самодисциплине он стал первопроходцем в автомобильной и космической промышленности.

Тайм-менеджмент с учетом приоритетов: Уоррен Баффетт

Время — это ограниченный ресурс, и от того, как вы им распоряжаетесь, зависит ваша продуктивность.

Уоррен Баффетт, один из самых успешных инвесторов в мире, известен своим строгим тайм-менеджментом. Он тратит 80% своего дня на чтение и размышления, доказывая, что контроль над тем, как вы тратите свое время, может освободить место для деятельности, которая способствует успеху.

Развивайте эмоциональный интеллект: Опра Уинфри

Понимание и управление своими эмоциями, а также эмоциями других людей является ключом к успешным межличностным отношениям.

Знаменитая телеведущая Опра Уинфри обладает удивительной способностью находить общий язык с людьми, что и послужило основой ее медиа-империи. Ее эмоциональный интеллект позволяет ей находить общий язык с аудиторией, что делает ее неукротимой силой в мире СМИ.

Ставьте перед собой четко определенные цели: Ричард Брэнсон

Знание того, чего вы хотите достичь, — первый шаг к успеху.

Сэр Ричард Брэнсон, основатель Virgin Group, всегда ставит перед собой смелые цели, будь то запуск новой авиакомпании или освоение космического туризма.

Эти четко сформулированные цели служат ему «дорожной картой», направляющей его деловые начинания.

Стремиться к постоянному обучению: Билл Гейтс

Ландшафт успеха постоянно меняется и требует постоянного обучения. Соучредитель компании Microsoft Билл Гейтс — заядлый читатель, который постоянно стремится к самообразованию.

Даже достигнув немыслимого успеха, он продолжает читать и учиться, что подтверждает идею о том, что образование — это дело всей жизни.

Освоить адаптивность: Индра Нуйи

Изменения неизбежны, и от вашей способности адаптироваться будет зависеть ваш успех в долгосрочной перспективе. Индра Нуйи, бывший генеральный директор PepsiCo, заметила, что ситуация меняется в сторону более здоровых продуктов, и изменила ассортимент продукции компании в соответствии с потребительскими тенденциями.

Ее способность к адаптации обеспечила компании долговечность на меняющемся рынке.

Мастер нетворкинга: Рид Хоффман

Отношения могут открывать двери, которые в противном случае оставались бы закрытыми. Рид Хоффман, соучредитель LinkedIn, — мастер нетворкинга, чьи связи помогли ему успешно запустить множество предприятий.

Работа в сети — это не только то, что вы можете получить, но и то, что вы можете предложить. Готовность Хоффмана помогать другим сделала его уважаемой фигурой в технологической отрасли.

Практикуйте осознанность: Арианна Хаффингтон

Успех — это не только внешние достижения, но и внутреннее благополучие.

Арианна Хаффингтон, соосновательница The Huffington Post, пережила выгорание и осознала важность осознанности.

Включив в свой распорядок дня практику осознанности, она не только улучшила свое самочувствие, но и обнаружила, что это положительно сказывается на ее продуктивности.

Проявляйте благодарность: Тони Роббинс

Силу позитивного мышления и благодарности невозможно переоценить. Тони Роббинс, мотивационный оратор и предприниматель, пропагандирует ежедневную практику благодарности. Благодарность за то, что у вас есть, открывает возможности для получения большего, тем самым запуская позитивный цикл.

В заключение

Успех — это не пункт назначения, а путь, состоящий из привычек и практик, которые вы внедряете в свою повседневную жизнь.

Эти 10 привычек, подкрепленных примерами из жизни выдающихся бизнесменов, помогут вам стать по-настоящему успешным человеком как в бизнесе, так и в жизни.

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