Украинские военные показали видео боя под Бахмутом 3.09.2023, 21:52

Штурм глазами бойца.

Украинские военные поделились видеороликом, который был снят во время штурма вражеских позиций на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал третьей отдельной штурмовой бригады.

«Десантируемся вдоль вражеских позиций в районе Бахмута. В ходе боя один из бойцов получает повреждения, но штурм продолжается», - рассказал один из бойцов.

На видео военных видно, что штурмовые действия начинаются сразу после высадки десанта. Даже после того, как один из военных получил ранения, действия других не прекращаются, однако раненому оказывают необходимую помощь, проверяют его состояние и проводят оперативную эвакуацию.

В то же время другие бойцы продолжают перестрелку с российскими военными. С видеоролика, который предоставили украинские военные становится понятно, что российские оккупанты находятся в ста метрах от позиций украинских защитников.

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