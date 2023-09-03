В Германии фура белоруса вылетела с трассы и зависла на склоне 3.09.2023, 22:18

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Фотофакт.

Водитель грузовика из Беларуси получил серьезные травмы в результате ДТП в районе города Бергнойштад, сообщили в немецкой полиции.

Происшествие случилось на трассе B55А утром 1 сентября. 39-летний водитель на грузовике с прицепом ехал со стороны автобана в сторону города Бергнойштадта.

Как рассказывали очевидцы, фура пересекла насыпь, а затем упала с крутого склона. Поскольку тягач лежал на левой стороне и водитель был заблокирован в кабине.

Спасатели высвободили его. Белорус получил относительно легкие травмы был доставили в больницу.

Сообщается, что поскольку от него пахло алкоголем, полиция взяла кровь на анализ.

Грузовик был заполнен пластиковым гранулятом, который выпал из прицепа. Во время аварии вытекло небольшое количество дизельного топлива, но течь в резервуаре быстро ликвидировали.

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