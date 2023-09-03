Зеленский: Я решил провести замену министра обороны Украины 1 3.09.2023, 22:10

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Президент Украины подтвердил увольнение Резникова и назвал его преемника.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении.

«На этой неделе парламенту будет предложено принять и кадровое решение. Хочу обозначить это сейчас. Я решил провести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более чем 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом», - заявил он.

По словам президента, Министерство должен возглавить Рустем Умеров.

«Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры», - добавил он.

Рустем Умеров родился 19 апреля 1982 года в Самарканде (Узбекистан) в семье выходцев из Алушты (Крым).

В сентябре 2019 года Умеров был избран народным депутатом Украины от фракции «Голос». Во время работы в Верховной раде возглавлял Временную специальную комиссию по вопросам мониторинга получения использования международной материально-технической помощи.

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