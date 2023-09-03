Белорус по-хитрому ввозил авто из ЕС на перепродажу, но его схему рассекретили 1 3.09.2023, 22:43

2,926

Что было дальше.

У брестских налоговиков возникли вопросы к мужчине, который ввозил из ЕС автомобили для перепродажи. Одна из претензий — работа без открытия ИП, вторая — растаможка авто на льготников.

«Автомобили растамаживались с использованием граждан-льготников, имеющих право возмещения 50% таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при ввозе транспортных средств на территорию Беларуси для личного пользования», — уточняют в инспекции МНС по Брестской области.

При этом мужчина маскировался, когда искал льготников, которые могут ему помочь. Он писал объявления под разными никами и оставлял разные номера телефонов.

«Конспирация по растаможке» автомобилей на граждан, имеющих льготы, размещение объявлений в интернете под различными именами и контактными телефонами не стали препятствием для выяснения налоговым органом периода осуществления противоправной деятельности и незаконно полученного дохода в размере 87 000 рублей», — отмечают в налоговой.

В итоге его привлекли к административной ответственности за работу без открытия ИП.

Экономический суд Брестской области принял решение наказать мужчину штрафом в 740 рублей и конфискацией 10% полученного дохода.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».