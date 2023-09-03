Белорус по-хитрому ввозил авто из ЕС на перепродажу, но его схему рассекретили

Белорус по-хитрому ввозил авто из ЕС на перепродажу, но его схему рассекретили1
- 3.09.2023, 22:43
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Что было дальше.
У брестских налоговиков возникли вопросы к мужчине, который ввозил из ЕС автомобили для перепродажи. Одна из претензий — работа без открытия ИП, вторая — растаможка авто на льготников.
«Автомобили растамаживались с использованием граждан-льготников, имеющих право возмещения 50% таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при ввозе транспортных средств на территорию Беларуси для личного пользования», — уточняют в инспекции МНС по Брестской области.
При этом мужчина маскировался, когда искал льготников, которые могут ему помочь. Он писал объявления под разными никами и оставлял разные номера телефонов.
«Конспирация по растаможке» автомобилей на граждан, имеющих льготы, размещение объявлений в интернете под различными именами и контактными телефонами не стали препятствием для выяснения налоговым органом периода осуществления противоправной деятельности и незаконно полученного дохода в размере 87 000 рублей», — отмечают в налоговой.
В итоге его привлекли к административной ответственности за работу без открытия ИП.
Экономический суд Брестской области принял решение наказать мужчину штрафом в 740 рублей и конфискацией 10% полученного дохода.