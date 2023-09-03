В Курской области РФ загорелось админздание после якобы сбития неизвестного БПЛА 1 3.09.2023, 22:59

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Видео.

В сети появилось видео, где пользователи сообщили о пожаре на крыше административного здания в городе Курчатов Курской области России, который произошел якобы после сбития «украинского беспилотника».

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на российские Telegram-каналы.

На видео видно пожар, который начался на крыше административного здания. Местные жители сообщают в пабликах о взрывах. Они предполагают, что после сбивания обломки БПЛА упали на админзаведение и вызвали пожар.

Позже губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что это якобы был «украинский беспилотник». По его словам, было зафиксировано возгорание «нежилого помещения» в городе Курчатов.

Глава Курской области страны-агрессора РФ добавил, что пожар уже ликвидировали, пострадавших нет.

В ночь на 27 августа в Курске прогремело несколько мощных взрывов. Утром минобороны РФ сообщило, что ночью и утром «киевский режим пытался атаковать Россию БПЛА самолетного типа». В российском ведомстве заявили, что российская ПВО сбила два беспилотника над Брянской и Курской областями.

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