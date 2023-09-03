Беларусь продолжает стремительно терять предпринимателей 1 3.09.2023, 23:43

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Усугубляется и еще одна проблема с ИП.

На начало августа в Беларуси насчитывалось 258,2 тыс. индивидуальных предпринимателей, сообщает Белстат. Это на 5% меньше, чем годом ранее. При этом продолжает нарастать еще одна проблема по ИП — они по-прежнему теряют рынок, уступая крупным торговым сетям, передает «Зеркало».

Заметнее всего число индивидуальных предпринимателей за последний год сократилось в Минске — на 7,1%. На начало августа в столице было 72,7 тыс. ИП. Это во многом связано с тем, что в Минске с 17 августа 2021 года не регистрируют новых предпринимателей. В Мингорисполкоме это объясняли «техническими причинами».

Сокращение числа индивидуальных предпринимателей также наблюдается во всех областях. К примеру, в Витебской области — на 6,2%, в Брестской — на 6%, в Минской — на 1,9%.

Если сравнить ситуацию с числом ИП по сферам деятельности, то за последний год их больше всего «испарилось» в такой сфере, как «информация и связь». Снижение — на 14,9% к прошлому году. В строительстве падение — на уровне 8,1%, в оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов — 2,5%.

При этом ИП продолжают уступать рынок торговым сетям. В январе-июле на них приходилось 5,7% розничного товарооборота. Годом ранее этот показатель был на уровне 6,7%.

Напомним, чиновники сейчас обсуждают возможные изменения для ИП. Они намерены урезать список видов деятельности для ИП. Те предприниматели, деятельность которых не попадает в этот сокращенный перечень, будут вынуждены или закрыться, или открыть юрлицо. Так, ИП могут запретить заниматься оптовой торговлей и оказывать туристические услуги.

Изменения хотят ввести также для физлиц. Намерены отредактировать Гражданский кодекс и сократить список видов деятельности, которые не считаются предпринимательством. Из него хотят убрать, к примеру, ремесленничество, агроэкотуризм, а также самозанятых, которые торгуют на рынках собственными выпечкой и медом, выращенными овощами, нарисованными картинами. «Любая деятельность физического лица априори будет признаваться предпринимательской», — заявляли ранее в МНС касательно законопроекта.

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