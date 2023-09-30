Пенсионер из Могилева разбил чужое авто, потому что вспомнил обиду недельной давности 30.09.2023, 0:44

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В начале сентября особо буйным нравом отличился могилевский 64-летний пенсионер — он нахулиганил так, что на него завели уголовное дело.

Мужчина решил отправится к дочери на велосипеде — хорошенько выпил и поехал в гости.

Вдруг на дороге по встречной полосе впереди показалась машина. Увидев автомобиль, пенсионер остановился и стал ждать, когда транспорт подъедет ближе. Как только машина оказалась рядом, дед поднял своего железного коня и ударил им по капоту легковушки, ошарашив своими действиями водителя.

Когда в милиции буйного могилевчанина попросили пояснить, зачем он заехал велосипедом по незнакомому автомобилю, тот рассказал, что выместил злость и обиду на первом попавшемся транспортном средстве из-за случая, который произошел неделю назад — тогда какой-то автомобилист не уступил пенсионеру дорогу.

В общем, на мстителя завели уголовное дело за хулиганские действия.

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